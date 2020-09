Στους δρόμους για μια ακόμη μέρα οι κάτοικοι της Λευκορωσίας, οι οποίοι ζητούν από τον πρόεδρο της χώρας, Αλεξάντερ Λουκασένκο να παραιτηθεί. Πλέον οι διαμαρτυρίες εναντίον του αρχηγού της χώρας συμπληρώνουν ένα μήνα, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Οι διαδηλωτές την Κυριακή έφτασαν έξω από την προεδρική κατοικία, στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών, Olga Chemodanova διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη Λευκορωσία. Αρχικά δεν έγινε καμία αναφορά στο μέγεθος της μαζικής διαδήλωσης αλλά ο Ales Bialiatski, επικεφαλής της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Viasna, δήλωσε ότι η συγκέντρωση στο Μινσκ προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.

Clashes as riot police crack down on ‘March of Unity’ in #Belarusian city of #Grodno

FULL STORY: https://t.co/wUZe5FNJjP#Belarus pic.twitter.com/5Q6FcMjAmm

