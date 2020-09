Αντιδράσεις προκαλεί ήδη στην Αγγλία η απόφαση του υπουργού Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου, Γκραντ Σαπς, ο οποίος ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2020, ότι όσοι επιστρέφουν στη χώρα από επτά νησιά της Ελλάδας, θα τίθενται εφεξής σε υποχρεωτική 14ήμερη καραντίνα. Ειδικότερα, πρόκειται για τη Λέσβο, την Τήνο, τη Σέριφο, τη Μύκονο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Ζάκυνθο που «βγαίνουν» από τη λίστα των ταξιδιωτικών εξαιρέσεων και μπαίνουν στην «κόκκινη λίστα». Η εφαρμογή του σχετικού μέτρου ξεκινάει την προσεχή Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, αντίστοιχα μέτρα υιοθέτησε και η Ουαλία, η οποία πλέον θέτει σε καραντίνα όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από Μύκονο, Ζάκυνθο, Λέσβο, Πάρο, Αντίπαρο και Κρήτη. Από την πλευρά της, η Σκωτία έχει επιβάλει 14ήμερη καραντίνα για όλους τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ελλάδα. Όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, βέβαια, οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε παρεμφερή μέτρα.

