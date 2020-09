Χωρίς τέλος οι εμπρηστικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την ώρα που οι Τούρκοι προαναγγέλλουν και 4η Navtex κοντά σε Ρόδο και Καστελόριζο, και παρά τις αντιδράσεις από διεθνή Μέσα που κάνουν λόγο για απομόνωση της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή. Πιο αναλυτικά, μιλώντας μετά το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε για τέσσερις ώρες, ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε πως «στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουν να μας εγκλωβίσουν στις ακτές μας με ένα μικρό νησί 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί».

«Δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συμβεί αυτό» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Anadolu. Παράλληλα, ο Ερντογάν εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Αθήνας. «Για την ανεξαρτησία της Τουρκίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη διπλωματία και τη στρατιωτική ισχύ» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα. Όταν έρθει η ώρα ελπίζω να μην πληρώσουν βαρύ τίμημα. Ας δούμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια».

Την ίδια ώρα ένας από τους συμβούλους του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής ξέσπασε σε ένα πρωτοφανές παραλήρημα πολεμικών απειλών. «Οι πιλότοι μας σύντομα θα καταρρίψουν πέντε ή έξι από τα ελληνικά αεροσκάφη και σύντομα θα μπούμε σε ένα πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μασούτ Χακί Κασίν.

Και ενώ η Άγκυρα κλιμακώνει επικίνδυνα την ένταση σε στρατιωτικό επίπεδο το Καστελόριζο βρίσκεται σε κλοιό εθνικιστικής προπαγάνδας με πρωταγωνιστές τα τουρκικά Μέσα. Μάλιστα, η παραπληροφόρηση ξετυλίγεται σε απευθείας σύνδεση υπό τους ήχους οθωμανικού εμβατηρίου.

Οι ενέργειες της Τουρκίας «δεν στρέφονται μόνο κατά ενός κράτους μέλους της ΕΕ, στρέφονται κατά της ίδιας της Ένωσης, όπως φάνηκε και τον Φεβρουάριο στον Έβρο, όπως φαίνεται στο Αιγαίο, όπως φαίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο». «Παραβιάζουν την ουσία των αρχών της Ένωσης, την ουσία του ευρωπαϊκού κοινού κεκτημένου. Και γι αυτό αυτές οι προκλήσεις που είναι κοινές απαιτούν και απαντήσεις που να είναι κοινές», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, Εβαρίστ Μπαρτόλο, στην Αθήνα.

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη «να σταθεί συνολικά στο ύψος των περιστάσεων» και «να απαντήσει με στιβαρότητα αλλά χωρίς δισταγμούς στις τουρκικές προκλήσεις, στα θέματα της ασφάλειας, αλλά και στο μεταναστευτικό». «Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να το πράξει απολύτως αποτελεσματικά», πρόσθεσε. «Η επιλογή είναι απλή και εναπόκειται στην Τουρκία μπορεί να επιλέξει: διάλογο χωρίς απειλές και εκβιασμούς ή κυρώσεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη για διάλογο με την Τουρκία, όμως διάλογο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. «Και βεβαίως διάλογος υπό το κράτους εκβιασμού και απειλών δεν νοείται. Διάλογος με την παρουσία τουρκικών ερευνητικών και πολεμικών σκαφών δεν νοείται». «Η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου που σέβεται το διεθνές δίκαιο, με αυτό πορεύεται. Δεν απειλεί και δεν εκβιάζει αλλά επίσης δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται», σημείωσε ο κ. Δένδιας.

«Η ΕΕ δεν είναι συνασπισμός κρατών, είναι μια οικογένεια που βασίζεται σε κοινές αξίες με κυρίαρχη την αλληλεγγύη και το κράτος δικαίου», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών. «Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι πολλά μέλη της οικογένειας έχουν συχνά διαφορετικές ανησυχίες, αντιλαμβανόμαστε απόλυτα τα υπαρξιακά προβλήματα πολλών χωρών και κυρίως των μικρών χωρών. Εγώ ο ίδιος γεννήθηκα σε νησί, έχω ζήσει τις νησιωτικές αγωνίες και νησιωτικές ουδετερότητες» προσέθεσε και τόνισε:

«Οφείλουν να μη γίνονται εκπτώσεις στις αξίες μας, στο θεμέλιο της ύπαρξης της ένωσης. Οι εκπτώσεις αυτές ακυρώνουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα και στέλνουν λάθος μηνύματα σε τρίτους που σπιλώνουν την εικόνα της Ένωσής μας πρώτα στα μάτια της δικής μας κοινής γνώμης και επίσης στα μάτια της ανθρωπότητας». Πρόσθεσε δε πως η Μάλτα, ένα νησιωτικό κράτος, δεν μπορεί παρά να συμπορεύεται στις βασικές ανησυχίες και απόψεις με το άλλο νησιωτικό κράτος της Ένωσης, την Κύπρο. «Αλίμονο αν αμβλυνθεί η αυτονόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

FM @NikosDendias welcomes #Malta FM @EvaristBartolo at @GreeceMFA –a broad range of topics to be discussed w/ focus on 🇬🇷🇲🇹 relations & dvpts in #EasternMediterranean /Ο ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας υποδέχεται τον ΥΠΕΞ Μάλτας στο Υπ. Εξωτερικών –στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις &Αν.Μεσόγειος pic.twitter.com/d9KUagAtfN

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 7, 2020