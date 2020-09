Δεν έχουν τέλος τα προκλητικά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Τουρκίας. Πιο πρόσφατο, το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Turkiye, που αναφέρει ότι σε περίπτωση πολέμου, μισθοφόροι από τη Συρία θα πολεμήσουν εναντίον της Ελλάδας. «Θα πολεμήσουμε δίπλα στον Τούρκο», είναι συγκεκριμένα ο τίτλος της εφημερίδας .

Αναφέρεται σε δηλώσεις Σύρων αντικαθεστωτικών, που δηλώνουν τη χαρά και την ετοιμότητά τους να πολεμήσουν κατά της Ελλάδας, σε περίπτωση πολέμου με αφορμή την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοινοποιώντας το δημοσίευμα, μάλιστα, ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ αναφέρει: «Οι φίλοι του Τούρκου προέδρου Ερντογάν από τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό ανακοίνωσαν πως είναι πρόθυμοι να πάρουν μέρος σε έναν πόλεμο κατά της Ελλάδας ”για να ξεπληρώσουν το χρέος τους” στην Τουρκία».

Turkish President #Erdogan‘s buddies in #Syria‘s Free Syrian Army announced they are are eager to enlist in a war against #Greece to ‘pay their debt’ to #Turkey. pic.twitter.com/QBzub8vdBX

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 8, 2020