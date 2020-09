Όπως μεταδίδουν τα αλβανικά ΜΜΕ, η ξαφνική επίσκεψη Ράμα στην Τουρκία γίνεται σε μια περίοδο “τεταμένων σχέσεων Ελλάδας – Τουρκίας”. Ο Εντι Ράμα αναχώρησε για την Τουρκία όπου θα έχει ανεπίσημες συνομιλίες με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αναμένεται συνάντησή του την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταδίδουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης. Η ξαφνική επίσκεψη Ράμα στην Τουρκία πραγματοποιείται ενώ η ελληνική πλευρά έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά και να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία ΑΟΖ με την Αλβανία.

Και αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο αλβανός πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης ανέφεραν, σύμφωνα πάντα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η λεπτομερής ατζέντα του πρωθυπουργού της Αλβανίας αλλά είναι βέβαιο ότι αναμένονται συναντήσεις του με τον έλληνα πρωθυπουργό και τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Επικεφαλής του ΟΑΣΕ

Η επίσκεψη του Εντι Ράμα στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με την ιδιότητα του επικεφαλής του ΟΑΣΕ – η Αλβανία προεδρεύει στον Οργανισμό το 2020 – προκειμένου να συμμετέχει σε διάσκεψη που διοργανώνει ο Economist στην Αθήνα με τον τίτλο «24th Roundtable with the government of Greece» και αντικείμενο τις προκλήσεις στην περιοχή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ο Έντι Ράμα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων «απολύτως συνεπή» την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας

«Απολύτως συνεπή» με το Διεθνές Δίκαιο χαρακτήρισε την επέκταση, από την πλευρά της Ελλάδας, των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, σε τηλεοπτικές του συνεντεύξεις με αφορμή τον θόρυβο που έχει εγερθεί στην αλβανική πολιτική ατμόσφαιρα για το θέμα αυτό.

«Αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμά αναγνωρισμένο από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας η επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 μίλια σε κάθε χώρα με πρόσβαση στη θάλασσα όταν η επέκταση αυτή δεν παραβιάζει τα συμφέροντα μιας άλλη χώρας» είπε τονίζοντας πως «η επέκταση αυτή, δεν έχει καμιά σχέση με μας», για να προσθέσει ειρωνικά ότι «το Ιόνιο δεν λήγει στην Κονίσπολη» (νότιο όριο της Αλβανίας με την Ελλάδα).

Ο κ. Ράμα ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τις διαπραγματεύσεις για την ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών στα στενά της Κέρκυρας και κατηγόρησε «εκείνους που υπέγραψαν τη συμφωνία του 2009 για την ΑΟΖ και απέρριψε το Συνταγματικό Δικαστήριο» ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση στους «πολίτες» εξάπτοντας τις εθνικές τους ευαισθησίες. Επιτέθηκε ταυτόχρονα στα ΜΜΕ της χώρας του λέγοντας ότι «για μια κουβέντα του Έλληνα πρωθυπουργού ξεσηκώσατε στην Αλβανία κουρνιαχτό».

Υπέρ της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ελλάδα

Συνεχίζοντας επ’ αυτού, ο Αλβανός πρωθυπουργός τάχτηκε υπέρ της οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ελλάδα και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει συμφωνία στο θέμα αυτό μεταξύ των δύο χωρών διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία διακόπηκαν με την άνοδο στην εξουσία της νέας ελληνικής κυβέρνησης (σ.σ Μητσοτάκη). Ως εμπόδιο για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων αποτέλεσαν, κατά τον ίδιο, «τεχνικά προβλήματα», όπως η ανάγκη ανασυγκρότησης της αλβανικής ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Εξέφρασε, ωστόσο την αισιοδοξία του ότι η νέα συμφωνία θα είναι περισσότερο επωφελής για την Αλβανία σε σχέση με εκείνη του 2009, την οποία χαρακτήρισε παράλογη. Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι σε κάθε περίπτωση η Αλβανία έχει στο θέμα αυτό συμβούλους από τρίτες χώρες, τις οποίες δεν κατονόμασε.

Μεσολάβηση τρίτης χώρας για τις αμετάβλητες διεκδικήσεις

Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος προσωπικά έχει προτείνει σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, από εκείνη του πρωθυπουργού Σαμαρά μέχρι τη σημερινή, ότι στις συνθήκες που οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους αμετάβλητες διεκδικήσεις που δυσκολεύουν τις διαπραγματεύσεις, τότε να αποταθούν σε μια τρίτη πλευρά φιλικά προσκείμενη προς τις δύο χώρες, η οποία να αναλάβει ρόλο διαιτησίας για ένα αποδεχτό αποτέλεσμα, ή να υπάρξει, σε συνεννόηση, προσφυγή στο αρμόδιο διεθνές δικαστήριο, κάτι που κατά τον Ράμα, η ελληνική πλευρά δεν αποδέχτηκε.

Επισήμανε πάντως ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση αυτή.

Αναφερόμενος γενικότερα στις διμερείς σχέσεις επισήμανε την ετοιμότητα του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών κ. Δένδια για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ισχυρίστηκε επ’ αυτού, «η ύψωση παλιότερα της φωνής στην Ελλάδα» (σ.σ. από την Αλβανία) ανάγκασε την Αθήνα να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών για όλα τα θέματα που εκκρεμούν μεταξύ των δύο χωρών, με αποτέλεσμα να υπάρξει για πρώτη φορά μια χαρτογράφησή τους, ενώ λογικό είναι ώστε να μην είναι εφικτή η λύση πακέτο, όπως αρχικά προβλέπονταν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, ο κ. Ράμα θα βρεθεί τις επόμενες μέρες στην Αθήνα με την ιδιότητα του προεδρεύοντος του ΟΑΣΕ.