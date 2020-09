Τρομακτικές και απόκοσμες εικόνες από την Άγκυρα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, παρουσιάζοντας περιοχές της τουρκικής πρωτεύουσας να έχουν σκεπαστεί από ένα πυκνό νέφος με άμμο, το οποίο έχει κυριολεκτικά παραλύσει την ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων. Η ημέρα έγινε κυριολεκτικά νύχτα, προκαλώντας φόβο και δέος στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην Άγκυρα

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τη Yeni Safak, η αμμοθύελλα, εντοπίστηκε στις περιοχές Polatla και Haymana της τουρκικής πόλης. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα υποστήριζε, ότι εξαιτίας του φαινομένου η ζωή παρέλυσε. Μάλιστα αναφέρεται ξεκάθαρα, ότι υπάρχει πανικός εξαιτίας του νέφους σκόνης που καλύπτει τον ουρανό.

Δεν αποφεύχθηκαν, δε, οι τραυματισμοί. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αγκύρας, Βασίπ Σαχίν, 6 πολίτες τραυματίστηκαν.

#BREAKING

A apocalyptic movie-like scene has been recorded Turkey’s capital Ankara caused by dust storm pic.twitter.com/SAmGiORuZg — EHA News (@eha_news) September 12, 2020

Τι είναι η αμμοθύελα

Με τον όρο αμμοθύελλα (sandstorm) ή θύελλα κονιορτού (dust storm) χαρακτηρίζεται γενικά ο θυελλώδης άνεμος, δηλαδή έντασης άνω των 8 της Κλίμακας Μποφόρ (άνω των 62 χλμ./ώρα), που μεταφέρει κόκκους άμμου. Προκειμένου όμως να χαρακτηριστεί ένας θυελλώδης άνεμος ως αμμοθύελλα θα πρέπει η μεταφερόμενη άμμος και ο κονιορτός να είναι παρατηρήσιμα σε μεγάλη έκταση.

Το φαινόμενο της αμμοθύελλας γενικά φανερώνει προσέγγιση κακοκαιρίας ή και καταιγίδας. Η αμμοθύελλα είναι σύνηθες φαινόμενο στην Αραβία, την Αίγυπτο και άλλες αφρικανικές χώρες όπου μεγάλες εκτάσεις τους καλύπτονται με παχύ στρώμα άμμου. Στην Αίγυπτο, οι αμμοθύελλες λέγονται «Χαμσίν», ενώ στην Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Σαχάρα, λέγονται «Σιμούν».

H ποσότητα της άμμου που μεταφέρεται με την αμμοθύελλα είναι τεράστια. Υπολογίστηκε ότι η από τη Σαχάρα προερχόμενη αμμοθύελλα του Μαρτίου του 1901 μετέφερε στην Ευρώπη πάνω από 1.800.000 τόνους σκόνης και άμμου και στην Μεσόγειο ακόμα περισσότερους.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της άμμου μιας αμμοθύελλας αιωρείται μέχρι τα δύο μέτρα ύψος από το έδαφος, το υπόλοιπο σε ύψος στη θέα της είναι ψιλός κονιορτός. Στη διάρκεια μιας αμμοθύελλας οι κόκκοι της άμμου φέρονται να χοροπηδούν από τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Η αμμοθύελλα γενικά χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη για τους ταξιδιώτες των ερήμων. Τα σύννεφα της άμμου κυριολεκτικά φέρονται σαν να μαστιγώνουν ότι βρουν μπροστά τους, αχρηστεύοντας μηχανήματα, καταστρέφοντας καλλιέργειες, αλλά και περιορίζοντας πολύ την ορατότητα, καθιστώντας την συνέχιση της διαδρομής αδύνατη. Πολλά ζώα της ερήμου αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό με διάφορους μηχανισμούς που διαθέτουν, όπως π.χ. η καμήλα μπορεί να κλείσει τα ρουθούνια της, ενώ με ένα δεύτερο ζεύγος βλεφάρων προστατεύει τα μάτια της.