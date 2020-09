Την αντίδραση της Λευκωσίας προκάλεσε η ανανέωση της παράνομης δραστηριότητας της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, λίγες ημέρες μετά την απόσυρση του Oruc Reis από την ανατολική Μεσόγειο. Μετά το πέρας της συνεδρίασης του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, ανέφερε ότι η νέα δραστηριότητα της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου «είναι μια εξέλιξη που ακριβώς αποδεικνύει την πολιτική της Τουρκίας, την πολιτική της αποσταθεροποίησης και της αμφισβήτησης της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισιέλ, στη συνάντηση που θα έχουν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, στην Κύπρο. «Είναι, επίσης, κάτι το οποίο θα αποτελέσει με βεβαιότητα αντικείμενο συζητήσεων στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ερωτηθείς για την κλιμακούμενη στάση της Τουρκίας έναντι της Κύπρου και τις ενέργειες που φαίνεται να δείχνουν αποκλιμάκωση σε σχέση με την Ελλάδα, ο κ. Κούσιος είπε ότι «δεν θα πρέπει να συνδέουμε τις απειλές της Τουρκίας στην Ελλάδα με το τι συμβαίνει στην Κύπρο. Η Κύπρος είχε πετύχει απόφαση και ελήφθησαν ήδη κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας – μη ικανοποιητικές προφανώς – αλλά το θεσμικό πλαίσιο για τις κυρώσεις υπήρξε θετικό για εμάς. Υπήρξε η απόφαση, και η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις που να προκαλούν κόστος για την Τουρκία, να είναι αποτρεπτικές για τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας».

Κληθείς να πει κατά πόσο η Λευκωσία θα επιμείνει στη διασύνδεση κυρώσεων Λευκορωσίας και Τουρκίας, ο κ. Κούσιος απάντησε: «Να το ξεκαθαρίσω διότι έχουν προκληθεί κάποια πολιτικά σχόλια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα: Η πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας καθόσον αφορά τη Λευκορωσία, ήταν πάντοτε σταθερή. Επανειλημμένα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Εξωτερικών, είχαν δηλώσει ότι τασσόμαστε υπέρ των κυρώσεων, αλλά ταυτόχρονα είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει η Ε.Ε. να αντιμετωπίζει το θέμα με δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Δεν θα μπορούσε δηλαδή στην περίπτωση της Λευκορωσίας να λαμβάνονται αποφάσεις για κυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα στην περίπτωση της Τουρκίας να χρησιμοποιούνται άλλες αρχές στην εφαρμογή κυρώσεων. Η θέση μας είναι, ότι εφόσον η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου και τις έκνομες ενέργειες στην ΑΟΖ μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Βερολίνο και σε συνέχεια των όσων έχουν συζητηθεί στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η θέση μας, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει η Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να συζητήσει περαιτέρω κυρώσεις για την Τουρκία».

Η νέα τουρκική Navtex

Εν τω μεταξύ, παρά τις πιέσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Κοινότητας στην Άγκυρα να σταματήσει τις προκλητικές και μονομερείς ενέργειες, οι Τούρκοι με νέα Navtex που εξέδωσαν το απόγευμα της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου 2020, επεκτείνουν έως τον Οκτώβριο τις γεωτρήσεις από το Yavuz στην Κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά του νησιού. Η Navtex έχει ισχύ μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Oι Τούρκοι είχαν εκδώσει την προηγούμενη Navtex στις 15 Αυγούστου, αναγγέλλοντας ότι το Yavuz θα κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 1156/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 15-09-2020 17:57)TURNHOS N/W : 1156/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY EXTENDED UNTIL 122059Z OCT 20 IN CURRENT AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z OCT 20.