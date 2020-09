Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και εν αναμονή των ανακοινώσεων για την ημερομηνία έναρξης των διερευνητικών επαφών Ελλάδας – Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, εκτοξεύοντας πυρά, εμμέσως πλην σαφώς, κατά της Αθήνας, ενώ εξαπέλυσε βολές και κατά του ΟΗΕ.

Κατά την ομιλία του για την 75η επέτειο του ΟΗΕ, είπε χαρακτηριστικά ότι «όσοι προσπαθούσαν να αγνοήσουν την Τουρκία, να επιβάλλουν τις θέσεις τους και τους χάρτες τους στην Ανατολική Μεσόγειο, προσεγγίζουν (τώρα) το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Video message by President Erdoğan at the High-Level Meeting held to commemorate the 75th anniversary of the United Nations pic.twitter.com/Cpbswu4wT3

— Turkish Presidency (@trpresidency) September 21, 2020