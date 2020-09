Με πανηγυρικά δημοσιεύματα υποδέχθηκαν σε τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης ανάρτηση στο διαδίκτυο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Άγκυρα, η οποία αναφέρεται σε «αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές» Ελλάδας και Τουρκίας. Ενδεικτικό το δημοσίευμα της Χουριέτ, που κάνει λόγο για «χαστούκι των ΗΠΑ στην Ελλάδα». Η ανάρτηση έγινε την ημέρα που ανακοινώθηκε η επανέναρξη των διερευνητικών επαφών ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν με Άνγκελα Μέρκελ και Σαρλ Μισέλ.

Ειδικότερα, με κείμενο που ανάρτησε στο Twitter, η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία ξεκαθαρίζει ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης δεν συνιστά νομικό έγγραφο και συνεπώς δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων μεταξύ κρατών.

There has been much commentary in the Turkish press regarding the so-called “Seville Map”… pic.twitter.com/cCw6yYJ1Md

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) September 21, 2020