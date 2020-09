Στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου An-26 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στην περιοχή του Χάρκοβο, στην Ουκρανία, όπως επιβεβαίωσε ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας, στο αεροσκάφος επέβαιναν 28 άτομα (21 δόκιμοι και επτά μέλη πληρώματος) Oι 22 είναι νεκροί. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Χαρκόβου, Αλέξι Κούτσερ, δύο από τους επιβαίνοντες επέζησαν ενώ αγνοούνται οι υπόλοιποι 4. Από τους δύο επιζώντες, που έχουν εγκαύματα στο 90% του σώματος τους, ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Depo.Kharkiv, επικαλούμενο πηγή του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας, μετέδωσε πως στην πτήση επέβαιναν δόκιμοι. Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία. Το Σάββατο αναμένεται να καταφθάσει στον τόπο του δυστυχήματος ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Μέχρι στιγμής, άγνωστα παραμένουν τα αίτια της συντριβής.

Το Χάρκοβο, όπου συνετρίβη το αεροσκάφος είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ουκρανίας και βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN

Το τελευταίο αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε με ουκρανικό αεροσκάφος ήταν τον Ιανουάριο του 2020. Το Boeing 737 της Ukraine International Airlines συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, με προορισμό το Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 176 επιβαίνοντες – 167 επιβάτες και εννέα μέλη του πληρώματος.

Σε βίντεο, που φέρεται να καταγράφει την πτώση, φαίνεται μια φλεγόμενη μπάλα να πέφτει προς το έδαφος. Διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο και ενημέρωσαν πως το αεροσκάφος είχε πάρει φωτιά. Από το αεροπορικό δυστύχημα σκοτώθηκαν και οι 176 επιβαίνοντες. Το αεροσκάφος φάνηκε για τελευταία φορά στο ραντάρ όταν πετούσε στα 2.415,54 μέτρα. Οπως μετέδωσε το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, το αεροσκάφος συνετρίβη χωρίς να εκπέμψει σήμα κινδύνου.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

— Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020