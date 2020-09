Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών σε 25 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή μεταγωγικού στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου Antonov-26, του ουκρανικού στρατού, χθες το βράδυ στην περιοχή του Χαρκόβου, στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της χώρας ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «προς το παρόν, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, 25 άτομα έχουν σκοτωθεί, υπάρχουν δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι έρευνες για άλλους επιβαίνοντες βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε η ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά χθες Παρασκευή. Στην περιοχή έχουν σπεύσει σωστικά συνεργεία.

Video of the extinguished An-26 crash in #Ukraine pic.twitter.com/02VjGQ7MWN

— ThreeCalories (@ThreeCalories) September 25, 2020