Τεταμένη είναι η κατάσταση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με τις σφοδρές συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα, 27/9, με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας να κηρύττει γενική επιστράτευση και στρατιωτικό νόμο στη χώρα, καλεί τον λαό να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί την χώρα τους. Συγκεκριμένα, ο Νικόλ Πασινιάν έγραψε σε ανάρτησή του: «Βάσει της απόφασης της κυβέρνησης, στρατιωτικός νόμος και πλήρης επιστράτευση κηρύσσονται στην Αρμενία. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις μπαίνουν αμέσως σε ισχύ, έπειτα από την επίσημη δημοσίευσή τους. Καλώ όλο το στρατιωτικό προσωπικό να παρουσιαστεί στις κατά τόπος στρατιωτικές υπηρεσίες»

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανέφερε το θάνατο 16 στρατιωτών, αλλά και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων. Από την πλευρά του το Αζερμπαϊτζάν δήλωσε τον τραυματισμό 16 άμαχων, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων.

Η Τουρκία δεσμεύτηκε να παρέχει στήριξη στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ ταυτόχρονα κάλεσε την Αρμενία σε παύση των εχθροπραξιών και της επιθετικότητάς της, ενώ ο πρόεδρος της, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε πως «Ενώ καλώ τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον της ηγεσίας του που τους σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες, καλούμε, επίσης, ολόκληρο τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν στη μάχη του εναντίον της εισβολής και της αγριότητας».

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος δηλώνει πως το Αζερμπαϊτζάν κήρυξε πόλεμο εναντίον τους, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δεσμευτεί πως η Τουρκία δε θα αναμειχθεί στη διαμάχη της χώρας με το Αζερμπαϊτζάν, ενώ υπογράμμισε τα καταστροφικά αποτελέσματα που θα υπάρξουν σε περίπτωση που η Τουρκία εμπλακεί στις συγκρούσεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, εξέφρασε με την σειρά του την υποστήριξη του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα στηρίξουμε τους αδελφούς μας από το Αζερμπαϊτζάν με όλα μας τα μέσα», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, και οι δυο τους αναφέρθηκαν σε ”αρμενική επιθετικότητα”, σύμφωνα με πληροφορίες τουρκικών διπλωματικών πηγών.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, τις ανησυχίες του για την κλιμάκωση των εντάσεων: «Η ρωσική πλευρά εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τις ένοπλες συγκρούσεις ευρείας κλίμακας. Σημειώθηκε ότι είναι σημαντικό τώρα να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες» πρόσθεσε η υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου

Με τις δύο χώρες να βρίσκονται ένα βήμα πριν την σύρραξη, η διεθνής κοινότητα ζητά επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, απευθύνοντας έκκληση για παύση των συγκρούσεων: «Οι πληροφορίες που αφορούν το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι πηγή σοβαρότατων ανησυχιών. Η στρατιωτική δράση πρέπει να σταματήσει, επειγόντως, για να αποτραπεί οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Μια άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, χωρίς προαπαιτούμενα, είναι ο μοναδικός δυνατός δρόμος».

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020