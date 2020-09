Ως ευκαιρία επανεκκίνησης των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ βλέπει η Τουρκία τη Σύνοδο Κορυφής, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν. «Μπρούμε να έχουμε μια επανεκκίνηση εκεί. Και βλέπω αυτή την προθυμία από την πλευρά πολλών χωρών μελών της ΕΕ», δήλωσε στο Reuters ο Ιμπραήμ Καλίν.

Σημείωσε, δε, πως ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις και ένα χρονοδιάγραμμα για να δουλέψουν πάνω σ’ έναν οδικό χάρτη μαζί. «Οι εργασίες για να αποφασισθεί μια ημερομηνία για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών με την Ελλάδα συνεχίζονται», δήλωσε ακόμη ο Καλίν. Ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες θα συνεχισθούν από εκεί που διακόπηκαν και θα επικεντρωθούν όχι μόνο σε ζητήματα υφαλοκρηπίδας και θαλάσσιων ορίων, αλλά και στα νησιά και τον εναέριο χώρο.

Επισήμανε πως πιστεύει ότι οι συνομιλίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο και θα επικεντρωθούν επίσης σε πολιτικές διαβουλεύσεις και συνομιλίες μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο πλευρών. «Και στα τρία αυτά πεδία, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε καλή πρόοδο πολύ σύντομα», δήλωσε.

Ο Καλίν είπε επίσης ότι στις συνομιλίες που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν υπήρξε θετική ατμόσφαιρα και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για να ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές τους.

Καλίν προς Ευρωπαίους: Μην τα περιμένετε όλα από την Τουρκία

«Εφόσον περιμένει κανείς να κάνει η Τουρκία το Α, το Β ή το Γ, πρέπει και οι χώρες της ΕΕ να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους» δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν.

Νέα τουρκική Navtex μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου θα πραγματοποιήσουν τουρκικές δυνάμεις στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι κάτωθι συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W : 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20

Προκαλεί ξανά η Αγκυρα: Θα προστατεύσουμε τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ερντογάν, μιλώντας στην Άγκυρα, βρήκε για ακόμη μία φορά ευκαιρία να επαναλάβει τις τουρκικές θέσεις περί «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το τουρκικό ναυτικό, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων στην ανατολική Μεσόγειο, απέδειξε πόσο βασικό ρόλο έπαιξε στην υπεράσπιση της «Γαλάζιας Πατρίδας», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στις θάλασσες, με αταλάντευτο τρόπο και ακλόνητη πίστη».

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος εξύμνησε τις ικανότητες της χώρας του, αναφέροντας ότι «σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα” για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας».