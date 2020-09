Βαρύτατους χαρακτηρισμούς αντάλλαξαν οι δύο υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. στη διάρκεια της πρώτης μεταξύ τους τηλεμαχίας στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος (30 Σεπτεμβρίου), στο Case Western Reserve University, στο Κλίβελαντ του Οχάιο.

Στην τηλεμαχία τηρήθηκαν οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα που θρηνεί τον βαρύτερο απολογισμό στον κόσμο – οι δύο υποψήφιοι δεν αντάλλαξαν χειραψία και οι σύζυγοί τους, στο ολιγομελές ακροατήριο, φορούσαν μάσκες.

Το κλίμα ήταν ηλεκτρισμένο ήδη πριν από το ντιμπέιτ στο Κλίβλαντ (Οχάιο) και οι τόνοι ανέβηκαν επανειλημμένα, με τον ένα υποψήφιο να μιλάει συχνά πάνω στον άλλο.

Ο συντονιστής κ. Κρις Γουάλας, παρουσιαστής ειδήσεων στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ξεκίνησε την τηλεμαχία με ερώτηση για την πρόταση Τραμπ για την Εϊμι Κόνεϊ Μπάρετ ως υποψήφια για το Ανώτατο Δικαστήριο με τον Μπάιντεν να λέει ότι είναι κατάχρηση εξουσίας.

Τραμπ: «Θα σας πω ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές. Έχουμε τη γερουσία και τον Λευκό Οίκο και μια πολύ καλή υποψήφια που την υποστηρίζουν ακόμα και φιλελεύθεροι. Νομίζω θα είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε την δικαστή. Οι Δημοκράτες δεν έχουν κανένα επιχείρημα και εκείνοι θα το έκαναν αν κέρδιζαν τις εκλογές, όμως εμείς τις κερδίσαμε και γι΄ αυτό μπορούμε να το κάνουμε»

Μπάιντεν: «Ο αμερικανικός λαός έχει το δικαίωμα να εκφράσει ποιος θα επιλεγεί για την θέση. Η εκλογική εκστρατεία έχει ξεκινήσει και θα πρέπει να περιμένουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Ο Προέδρος θέλει να καταργήσει το σχέδιο Μπαράκ Ομπάμα. Θα στερήσει από 20 εκατ. ανθρώπους το δικαίωμα για ασφάλιση. Εγώ δεν έχω κάτι προσωπικό με την δικαστή. Φαίνεται αξιόλογη, αλλά η άποψη της για υγειονομική ασφάλεια δεν είναι αυτή που πρέπει. Θα στερήσει δικαίωμα ασφάλισης σε πολλούς και μπορεί οι ασφαλιστικές να χαρούν δεν θα χαρούν όμως οι Αμερικάνοι».

Ο Τραμπ δεν άφησε τον Μπαιντεν να ολοκληρώσει την απάντηση του και άρχισε την επίθεση με τον συντονιστή να τον διακόπτει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να αναφερεται σε ζήτημα που θα συζητηθεί σε άλλη ενότητα του ντιμπέιτ.

Οι δύο υποψήφιοι άρχισαν να μιλούν ταυτόχρονα για το ποιος έχει καλύτερο προγραμματισμό για το ζήτημα της περίθαλψης με τον Τζο Μπάιντεν να λέει οτι ο Τραμπ φοβάται πως η κατάργηση του προγράματος Ομπαμα για την υγεία θα επηρεάσει αρνητικά την ζωή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων πολιτών και τον Προεδρο των ΗΠΑ να επιμένει πως το Obamacare δεν είναι ικανό να λύσει το πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το «καταστροφή».

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ξέσπασε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει, πράγμα που ο μεγιστάνας συνηθίζει να κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του συντονιστή να αφήσει τον αντίπαλό του να εκφραστεί: «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;».

As Pres. Trump repeatedly interrupts Joe Biden, Biden says, "Will you shut up, man?" "That was really a productive segment, wasn't it?" Biden says sarcastically. "Keep yappin', man." https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/XvNahLC1Rm — ABC News (@ABC) September 30, 2020

Το σκηνικό επαναλήφθηκε αρκετές φορές, με τον Μπάιντεν να αποκαλεί κάποια στιγμή «κλόουν» τον Τραμπ.

Το επόμενο ερώτημα ήταν για την πανδημία του κορoνοϊού και ποια δράση θα αναλάβουν οι δύο πλευρές, με τον Τραμπ να επιρρίπτει ευθύνες στην Κίνα και να υποστηρίζει ότι πήρε σωστές αποφάσεις, με τον Μπάιντεν να αναφέρεται σε αριθμούς που δείχνουν ότι ο Προεδρος απέτυχε στο θέμα της πανδημίας.

Μάλιστα, ο Μπάιντεν επιτέθηκε στον Τραμπ ότι έλεγε πως ο κορονοϊος θα εξαφανιστεί με την ζέστη, ενώ για θεραπεία πρότεινε την χρήση χλωρίνης σε ασθενείς, με τους τόνους να ανεβαίνουν και τον Τραμπ να αποκαλεί τον Μπάιντεν….χαζό ενώ κατηγόρησε τον κεντρώο πολιτικό πως είναι «μαριονέτα της ριζοσπαστικής αριστεράς» που επιμένει να βλέπει μέσα στο Δημοκρατικό κόμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας του πως τον κατηγόρησε ως ρατσιστή γιατί έκλεισε τα σύνορα και δεν έδρασε γρήγορα, αλλά -όπως είπε- αν δεν ήταν εκείνος οι νεκροί από τον κορονοϊό θα ήταν πολλοί περισσότεροι από 200.000.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τον αντίπαλο του πως όταν ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδρασε άμεσα για τη γρίπη των πτηνών, ενώ υποστήριξε ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό απέχει μόλις μερικές εβδομάδες, με τον Μπάιντεν να απαντάει πως θα ακούσει τους επιστήμονες και όχι τον ίδιο.

«Θέλει να κλείσει τη χώρα, εγώ θέλω να την κρατήσω ανοιχτή» είπε ο Τραμπ, για την απόφασή του να λειτουργεί η οικονομία και να μην επιλεχθεί το lockdown.

«Είσαι ο χειρότερος Προεδρος που είχε ποτέ η Αμερική» είπε ο Μπάιντεν με τον Τραμπ να ξεσπάει και να του απαντάει πως έχει κάνει σε τέσσερα χρόνια περισσότερα από όσα έκανε αυτός σε 47 χρόνια.

"You're the worst president America has ever had," Joe Biden says to Pres. Trump, amid a heated argument over Pres. Trump's federal income taxes. https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/lC4qX0RvNG — ABC News (@ABC) September 30, 2020

Υπεύθυνος για την φοροδιαφυγή… Ομπάμα!

Όταν η συζήτηση έφτασε στα φορολογικά του Ντοναλντ Τραμπ και στην αποκάλυψη των New York Times πως δεν πλήρωσε ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος για μία δεκαετία και πλήρωσε μόλις 750 ευρώ τη χρονιά που ήταν υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, αλλά και κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρικής θητείας του στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε πως σε φόρους έχει πληρώσει 38 εκατομμύρια, ενώ στη συνέχεια τα έριξε στον Ομπάμα, ότι δηλαδή αυτός νομοθέτησε για να βρίσκουν τρόπους μεγάλες εταιρείες να μην πληρώνουν φόρους:

«Πλήρωσα εκατομμύρια δολάρια και θα το δείτε. Αλλά πρέπει να πως ότι οι νόμοι μου το επέτρεπαν. Δεν θέλω να πληρώνω φόρους. Πριν γίνω πρόεδρος ήμουν επιχειρηματίας. Κάθε επιχειρηματίας, εκτός κι αν είναι χαζός, θα περάσει κάπως από τους νόμους. Αυτοί πέρασαν τη νομοθεσία που μας δίνει (στους επιχειρηματίες) αυτά τα προνόμια ως εκτίμηση για όσα κάνουμε επιχειρηματικά», είπε.

President Trump offered a frank defense when questioned about new reporting on the minimal amount in income tax he’s paid: “I don’t want to pay tax” https://t.co/LOR5Y7SAtt #Debates2020 pic.twitter.com/NVVrbUNGSu — CNN Politics (@CNNPolitics) September 30, 2020

Στη συνέχεια ο Τραμπ κατηγόρησε τον γιο του Μπάιντεν οτι έχει βγάλει διεκατομμύρια από τους Κινέζους και πως η Μόσχα του έδωσε 3,5 εκατ., με τον Μπάιντεν να χαρακτηρίζει αναληθή και πως από την Παγκόσμια Τράπεζα το έχουν διαψεύσει.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος επέμεινε και ξεσπώντας είπε στον υποψήφιο των Δημοκρατικών «Δεν μπορεί να συνεχίσει κανείς μ’ αυτόν τον καραγκιόζη».

Περνώντας στην αντεπίθεση, ο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Τραμπ πως είναι «το κανίς» του προέδρου της Ρωσίας: «Είναι το κανίς του Πούτιν. Αρνείται να πει το παραμικρό για τα πριμ που δίνονταν προκειμένου να σκοτώνονται αμερικανοί στρατιώτες», υποστήριξε ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα.

Δολοφονίες Αφροαμερικανών: «Τρομοκράτες οι διαδηλωτές»

Σε έντονους τόνους οδηγήθηκε η συζήτηση και για τις δολοφονίες των Αφροαμερικανών και το το πως έδρασε ο Τραμπ μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Ο Τζο Μπάιντεν αναφερόμενος στις φυλετικές διακρίσεις και στην εικόνα του Τραμπ να βγαίνει από τον Λευκό Οίκο με μια βίβλο στα χέρια την ώρα που η αστυνομία διέλυε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλο του ότι διχάζει τη χώρα και πως συμπεριφέρθηκε στους Αφροαμερικανούς άσχημα.

«Εκπαιδεύονται για να μισούν την ίδια τους την χώρα» αντέτεινε ο Τραμπ για την βία στις διαδηλώσεις και υπερασπίστηκε το «νόμος και τάξη» λέγοντας πως η Εθνοφρουρά επέβαλε την τάξη σε «Πολιτείες που κυβερνήτες είναι Δημοκρατικοί», ενώ υπενθύμισε στον Μπάιντεν ότι και επί Ομπάμα υπήρξε μίσος και δολοφονίες.

Παράλληλα ο Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «τρομοκράτες» και «antifa», ενώ ρώτησε τον Μπάιντεν τι έκανε αυτός όπου γίνονταν βίαιες διαδηλώσεις, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών να απαντάει πως όλα θα λύνονταν αν ο Τραμπ έβγαινε από τη μέση.

Μπάιντεν: Επανένταξη στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε κατά τη διάρκεια του πρώτου τηλεοπτικού ντιμπέιτ με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ — ολοκληρώθηκε προ ολίγου — ότι εάν κερδίσει την 3η Νοεμβρίου, θα επανεντάξει τη χώρα στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

«Θα επανενταχθούμε στη συμφωνία του Παρισιού», εξήγγειλε ο Μπάιντεν, παρουσιάζοντας παράλληλα διαστάσεις του σχεδίου του για την οικοδόμηση κτιρίων φιλικότερων προς το περιβάλλον και τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σχέδιο αυτό «όχι μόνο δεν θα κοστίσει σε κόσμο τη δουλειά του, αλλά θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας», διαβεβαίωσε υποσχόμενος «νέες υποδομές» που θα είναι «πράσινες».

Ο Μπάιντεν είπε πως οι ΗΠΑ έχουν «σοβαρό πρόβλημα» εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, αναφέροντας στις πλημμύρες, τις πυρκαγιές και άλλα προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τραμπ κατά επιστολικής ψήφου: Θα γίνει νοθεία

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, είπε πως το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών ενδέχεται να μη γίνει γνωστό παρά μόνο αφού περάσουν «μήνες».

Θα γίνει «νοθεία, εκλογικές απάτες που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος διατείνεται εδώ κι εβδομάδες, χωρίς να παρουσιάζει κανένα στοιχείο που να το τεκμηριώνει, ότι οι επιστολικές ψήφοι ενδέχεται να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. «Μπορεί να μην ξέρουμε» το αποτέλεσμα προτού «περάσουν μήνες», επέμεινε.

Στη συνέχεια, παρότι ο Μπάιντεν δεσμεύτηκε ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της αναμέτρησης, ακόμη και στην περίπτωση που ηττηθεί, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απέφυγε να πράξει το ίδιο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, προβλέπονται δύο ακόμη ντιμπέιτ των υποψηφίων για την προεδρία, την 15η και την 22η Οκτωβρίου, στο Μαϊάμι (Φλόριντα) και στο Νάσβιλ (Τενεσί).

Από την πλευρά του, ο ρεπουμπλικάνος αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, θα αναμετρηθεί σε χωριστή τηλεμαχία με τη συνυποψήφια του Μπάιντεν, τη γερουσιαστή και πρώην εισαγγελέα Κάμαλα Χάρις, την 7η Οκτωβρίου, στο Σολτ Λέικ Σίτι (Γιούτα).