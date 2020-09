Εκκωφαντικός θόρυβος τάραξε την Τετάρτη όλη την πόλη των Παρισίων και τα κοντινά προάστια.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν τα κτήρια στα οποία διαμένουν στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας και άλλες περιοχές να σείονται και πολλοί αρχικές απέδωσαν αυτό που άκουσαν σε έκρηξη.

Μάλιστα, την είδηση για την «έκρηξη» μετέδωσαν από την πρώτη στιγμή τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το Reuters και το AFP.



Ωστόσο, η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι ο πολύ δυνατός θόρυβος που ακούστηκε στο Παρίσι και την περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας δεν προερχόταν από έκρηξη, αλλά από καταδιωκτικό αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου.

«Μην μπλοκάρετε τις τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης!», προτρέπει η αστυνομία.

Όλα έγιναν τρία λεπτά πριν τις 12.00 ώρα Γαλλίας με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη αναστάτωση.

Το ωστικό κύμα που προκάλεσε η χαμηλή διέλευση του αεροσκάφους ήταν τόσο ισχυρό, που τρόμαξε ως και τους τενίστες που συμμετείχαν σε αγώνα του Ρολάν Γκαρός.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros

pic.twitter.com/d5ZNKZOdTT

— Basvaraj🍷 (@DalAndDeadlift) September 30, 2020