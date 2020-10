Μετά τα όσα συνέβησαν στο πρώτο debate των δύο υποψήφιων για την Αμερικανική προεδρεία, η διοργανώτρια επιτροπή αποφάσισε να επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και την…αποφυγή παρόμοιων γεγονότων. Σύμφωνα με στοιχεία του BBC, ο Τραμπ διέκοψε τον συνομιλητή του 73 (!) φορές, καθιστώντας την κατάσταση οριακά εκτός ελέγχου. Δεν έλειψαν οι προσβολές και οι ανάρμοστες εκφράσεις, με τον κόσμο που το παρακολουθούσε να προβαίνει σε πολύαριθμα σχόλια, στα οποία κατηγορούσε, ή και γελοιοποιούσε, τόσο τη διαδικασία, όσο και τους δύο ”συνομιλητές”.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, λοιπόν, αποφασίστηκε, για αρχή, πως για κάθε φορά που κάποιος εκ των δύο υποψηφίων προέδρων, θα διακόπτει στον συνομιλητή του, θα κόβεται ο ήχος από το μικρόφωνο του. Μάλιστα, πρόκειται να ληφθούν και άλλα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή του debate, τα οποία ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί.

Οι Τραμπ και Μπάιντεν, διέκοπταν συνεχώς ο ένας τον άλλον, ενώ έφτασαν σε ανοιχτή αντιπαράθεση, όταν σε σχετική ερώτηση, ο Τραμπ δεν άφησε τον Μπαιντεν να ολοκληρώσει την απάντηση του και άρχισε την επίθεση με τον συντονιστή να τον διακόπτει, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να αναφέρεται σε ζήτημα που θα συζητηθεί σε άλλη ενότητα του ντιμπέιτ.

Οι δύο υποψήφιοι άρχισαν να μιλούν ταυτόχρονα για το ποιος έχει καλύτερο προγραμματισμό για το ζήτημα της περίθαλψης με τον Τζο Μπάιντεν να λέει οτι ο Τραμπ φοβάται πως η κατάργηση του προγράμματος Ομπάμα για την υγεία θα επηρεάσει αρνητικά την ζωή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων πολιτών και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να επιμένει πως το Obamacare δεν είναι ικανό να λύσει το πρόβλημα, χαρακτηρίζοντάς το «καταστροφή».

Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε «ψεύτη» τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ενώ ξέσπασε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να τον διακόπτει, πράγμα που ο μεγιστάνας συνηθίζει να κάνει στις δημόσιες εμφανίσεις του, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις του συντονιστή να αφήσει τον αντίπαλό του να εκφραστεί: «Θα το βουλώσεις επιτέλους, άνθρωπέ μου;».

As Pres. Trump repeatedly interrupts Joe Biden, Biden says, “Will you shut up, man?”

“That was really a productive segment, wasn’t it?” Biden says sarcastically. “Keep yappin’, man.” https://t.co/5Bl4Ob3O2t #Debates2020 pic.twitter.com/XvNahLC1Rm

— ABC News (@ABC) September 30, 2020