Οι «27» της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν συμπεράσματα με τα οποία θα ζητούν περιοριστικά μέτρα «χωρίς καθυστέρηση» κατά της Λευκορωσίας, άμεση κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση χημικών όπλων κατά του Navalny, ενώ θα θέτουν το πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ- Κίνας στο προσεχές διάστημα, σύμφωνα με προσχέδιο το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων. Το προσχέδιο δεν περιέχει ακόμη παράγραφο για την Τουρκία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η αναφορά στην Τουρκία αναμένεται να γίνει λίγη ώρα πριν το σημερινό δείπνο των 27 ηγετών.

