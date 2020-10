Θετικός στον κορονοϊό είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Ο ίδιος έγραψε πως θετική είναι επίσης και η σύζυγός του Μελάνια. Οι δύο τους υποβλήθηκαν σε τεστ για τον κορονοϊό όταν νόσησε προσωπική σύμβουλος του Τραμπ.

«Απόψε, η Πρώτη Κυρία κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στην COVID-19. Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα και την διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε αυτό ΜΑΖΙ» έγραψε.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Λίγη ώρα αργότερα και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έκανε ένα σχετικό Tweet, όπου έγραφε: «Όπως πολλοί Αμερικανοί φέτος, ο Πρόεδρος και εγώ μπήκαμε σε καραντίνα αφού κάναμε τεστ και βρεθήκαμε θετικοί στον Covid-19. Αισθανόμαστε καλά και ανέβαλα όλες τις επερχόμενες υποχρεώσεις μου. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ασφαλείς και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί».

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020