Ο γιατρός του ρεπουμπλικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη δημοσιότητα τα τελευταία νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Τραμπ. Υπενθυμίζεται, πως νωρίτερα ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω Twitter, ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως και η σύζυγός τους Μελάνια (διαβάστε αναλυτικά). Ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ, ανέφερε πως ο πρόεδρος είναι καλά στην υγεία του.

Ο Κόνλεϊ πρόσθεσε πως ο Τραμπ θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της περιόδου «ανάρρωσής» του, τονίζοντας πως θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως. Στο κείμενο που έδωσε στους δημοσιογράφους, σημείωνε, «Η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου και εγώ θα τους παρακολουθούμε και εκτιμώ την υποστήριξη που παρείχαν ορισμένοι από τους σπουδαιότερους ιατρικούς επαγγελματίες και ιδρύματα της χώρας μας. Να είστε βέβαιοι πως πιστεύω ότι ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς διακοπή ενώ αναρρώνει και θα σας ενημερώσω για τυχόν περαιτέρω εξελίξεις».

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα αποφασίστηκε να ακυρωθεί.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω του λογαριασμού του στο Twitter. Ο ίδιος έγραψε πως θετική είναι επίσης και η σύζυγός του Μελάνια. Οι δύο τους υποβλήθηκαν σε τεστ για τον κορονοϊό όταν νόσησε προσωπική σύμβουλος του Τραμπ.

«Απόψε, η Πρώτη Κυρία κι εγώ βρεθήκαμε θετικοί στην COVID-19. Θα ξεκινήσουμε την καραντίνα και την διαδικασία ανάρρωσης αμέσως. Θα το περάσουμε αυτό ΜΑΖΙ» έγραψε.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Λίγη ώρα αργότερα και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ έκανε ένα σχετικό Tweet, όπου έγραφε: «Όπως πολλοί Αμερικανοί φέτος, ο Πρόεδρος και εγώ μπήκαμε σε καραντίνα αφού κάναμε τεστ και βρεθήκαμε θετικοί στον Covid-19. Αισθανόμαστε καλά και ανέβαλα όλες τις επερχόμενες υποχρεώσεις μου. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ασφαλείς και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί».

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020