Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό, φορώντας μάσκα μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου θα νοσηλευθεί «για μερικές ημέρες», γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος.

«Προληπτικά» και «κατόπιν σύστασης του γιατρού του και ειδικών», ο Ρεπουμπλικάνος «θα εργάζεται» από ειδικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ κατά τις «προσεχείς ημέρες», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της προεδρίας Κέιλι Μακενάνι. Τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με το προεδρικό ελικόπτερο, του Marine One, καθώς περίμενε τον Τραμπ μπροστά στον Λευκό Οίκο, όπου βρισκόταν σε καραντίνα, για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί υψηλό ηθικό, παρουσιάζει ελαφριά συμπτώματα, και εργάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπός του.

LOOK: Marine One with Trump aboard lands at Walter Reed National Military Medical Center pic.twitter.com/rTWHheK3iU — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020

MOMENTS AGO: Marine One lands at White House to take President Trump to Walter Reed. https://t.co/tmJRI3B4yd pic.twitter.com/MVX1ZKhvUU — The Hill (@thehill) October 2, 2020

Το μήνυμα μέσω twitter μέσα από το νοσοκομείο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε μέσω Twitter μετά την εισαγωγή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο αφού διαγνώστηκε με COVID-19, ότι πιστεύει πως τα πάει καλά. «Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», ανέφερε ο πρόεδρος στην ανάρτησή του.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Λίγο πριν φύγει από τον λευκό Οίκο έστειλε μήνυμα προς τον Αμερικανικό λαό. «Θέλω σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη . Πηγαίνω στο νοσοκομείο Walter Reed και νιώθω πολύ καλά. Θέλω να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Πρώτη Κυρία είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», αναφέρει το μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεταφορά με το ελικόπτερο

Ο αμερικανός πρόεδρος, που βάδισε ως το ελικόπτερο φορώντας μάσκα, δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι ο μεγιστάνας δεν έχει μεταβιβάσει την εξουσία στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, καθώς εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

WATCH: Trump walks out of the White House and aboard Marine One, headed to Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/8E4GN62Thb — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020

Ενώ απομένει ένας μήνας ως τις προεδρικές εκλογές, η εκστρατεία του Τραμπ ανεστάλη απότομα σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση και στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο επικρατεί ανησυχία. 32 ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η προεκλογική εκστρατεία του επιχειρηματία του τομέα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ και διεκδικεί την επανεκλογή του την 3η Νοεμβρίου διακόπηκε απότομα μετά την ανακοίνωσή του πως μολύνθηκε από τον κορονοϊό και παρουσιάζει συμπτώματα της COVID-19. Είναι ασαφές εάν θα γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες το επόμενο ντιμπέιτ του με τον Τζο Μπάιντεν, τον υποψήφιο των Δημοκρατικών που συνεχίζει την εκστρατεία του.

Ο Τραμπ, που θεωρείται πως ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας της ηλικίας του — είναι 74 ετών — και του γεγονότος ότι είναι υπέρβαρος, λαμβάνει πειραματική θεραπεία αντισωμάτων, που έχει αποδειχθεί πως μειώνει το ιικό φορτίο στις περιορισμένες κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα. Γιατροί πρότειναν ο Τραμπ να εισαχθεί στο Ουόλτερ Ριντ για να μπορεί να του προσφερθεί κατεπείγουσα φροντίδα εάν παραστεί ανάγκη.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε υποβαθμίσει επανειλημμένα την πανδημία του κορονοϊού, κατηγορείται από τους αντιπάλους του και άλλους πως τη χειρίστηκε με λάθος τρόπο. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στην υφήλιο από την πανδημία· θρηνούν κάπου 208.000 νεκρούς, ενώ η οικονομία τους, η μεγαλύτερη του κόσμου, ασθμαίνει.