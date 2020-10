Χερσαίες δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσαν σήμερα νέα, μεγάλης κλίμακας, επίθεσης στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Τα στρατεύματα προήλασαν στην περιοχή, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Αρμένιων αυτονομιστών, από βορρά και νότο, ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αρμενικό στρατό. Το Γερμανικό Πρακτορείο (dpa) επεσήμανε ότι δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιώσει τις αναφορές από ανεξάρτητη πηγή. Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανέφερε ακόμη ότι καταρρίφθηκαν τρία αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Αζερμπαϊτζάν στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με το TASS.

Bad news for Turkey… Today 3 Turkish 3 aircrafts in total have been shot down (S-300)… The Turkish-Azeri Army will never enslave the Artsakh!! #Armenia #Artsakh #ArtsakhStrong pic.twitter.com/TS2stP5hSQ

— WAR CORRESPONDENT (@warcoresponted) October 3, 2020