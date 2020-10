Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την κατάσταση της υγείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως και η σύζυγός του Μελάνια. Νωρίτερα, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Σον Κόνλεϊ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως σύμφωνα με πρόσωπο «που γνωρίζει την κατάσταση», ορισμένα από τα ζωτικά σημεία του Τραμπ κατά το τελευταίο 24ωρο ήταν πολύ ανησυχητικά και οι επόμενες 48 ώρες θα είναι κρίσιμες για την φροντίδα. Το ίδιο πρόσωπο μετέδωσε πως ο Τραμπ δεν βρίσκεται ακόμη σε σαφή δρόμο ανάρρωσης.

Ντόναλντ Τραμπ: Είμαι καλά – Το πρώτο tweet μέσα από το νοσοκομείο

Αργότερα έγινε γνωστό πως η πηγή του Λευκού Οίκου, είναι ο ίδιος ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μαρκ Μέντοους, ο οποίος θέλησε να ενημερώσει τους δημοσιογράφους «off the record». Σημειώνεται, πως πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Τραμπ αναγκάστηκε να λάβει οξυγόνο την Παρασκευή λίγο πριν εισαχθεί στο νοσοκομείο. Ο γιατρός Κόνλεϊ απέφυγε να απαντήσει σχετική ερώτηση λέγοντας ότι «δεν του χορηγείται οξυγόνο από σήμερα το πρωί (το Σάββατο)». Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν μέχρι το πρωί του είχε παρασχεθεί οξυγόνο, ο γιατρός του Λευκού Οίκου απάντησε ότι δεν του χορηγήθηκε οξυγόνο ούτε την Πέμπτη.

NEW: Updated @AP story directly cites Mark Meadows, Trump’s chief of staff, as saying the president went through a “very concerning” period Friday. https://t.co/D61hRtkE8J pic.twitter.com/eyHP7DWkyl



«Ο πρόεδρος είναι πολύ καλά. Κινείται και ζητάει έγγραφα για να τσεκάρει. Οι γιατροί είναι πολύ ικανοποιημένοι από τους ζωτικούς του δείκτες. Τον συνάντησα πολλές φορές σήμερα για διάφορα θέματα», δήλωσε ο προσωπάρχης Μέντοους στο Reuters.

UPDATE: Immediately after the press conference ended and before the anonymous statement was sent out, Mark Meadows briefed reporters without cameras—but he was caught on a feed asking to be off the record. pic.twitter.com/JyrhSmu1Y0

