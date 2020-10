Ένα ακόμη χτύπημα του κορoνοϊού καταγράφηκε στον Λευκό Οίκο. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιλι Μακένανι, ανακοίνωσε ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή σε νοσοκομείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι δεν έχει συμπτώματα και υποστηρίζει ότι δεν είχε ιδέα ότι ήταν θετική σε κορονοϊό, πριν από το briefing της Πέμπτης. Στη δήλωσή της επισημαίνει ότι θα βρίσκεται σε καραντίνα και θα εργάζεται από το σπίτι.

«Αφού είχα επανειλημμένως αρνητικά αποτελέσματα στις εξετάσεις για την Covid-19, κάθε ημέρα από την Πέμπτη, διαγνώστηκα θετική σήμερα στην Covid-19, χωρίς να έχω εκδηλώσει συμπτώματα», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter, όπου διευκρίνισε ότι μπήκε σε καραντίνα.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιατρική ομάδα του Λευκού Οίκου δεν έχει καταγράψει κανένα μέλος του Τύπου ως στενή επαφή της.

«Επιπλέον, σαφώς δεν είχα καμία γνώση της διάγνωσης της Χόουπ Χικς πριν από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησα την Πέμπτη», τονίζει η ΜακΕνάνι, αναφερόμενη στη σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, η θετική διάγνωση της οποίας αποκαλύφθηκε την περασμένη Πέμπτη, ώρες προτού ο Τραμπ γνωστοποιήσει ότι εκείνος και η σύζυγός του επίσης προσβλήθηκαν από τον νέο κορονοϊό.

Όσον αφορά τον Τραμπ που πρόκειται να πάρει σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο, η δραστηριότητα του έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα Μέσα Ενημέρωσης. Επιτίθεται στον Τύπο που τον επικρίνει για την απόφασή του να πάει βόλτα ενώ νοσεί, και – παρά τη νοσηλεία του – συνεχίζει να ενημερώνει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με συνεχή μηνύματα μέσω Twitter, για όλα τα θέματα που αφορούν την προεκλογική του ατζέντα: από το σύστημα υγείας στις ΗΠΑ και τις θέσεις εργασίας, μέχρι τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και τις αγορές.

Η απόφαση για ενδεχόμενη έξοδο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο θα ληφθεί «αργότερα εντός της ημέρας», ανακοίνωσε ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους. «Η απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμη. Η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να βελτιώνεται… με βάση αυτήν την απίστευτη πρόοδο… παραμένουμε αισιόδοξοι για το γεγονός ότι θα μπορέσει να βγει σήμερα, αλλά η απόφαση δεν θα ληφθεί παρά αργότερα εντός της ημέρας», είπε.

Η αγάπη του Ντόναλντ Τραμπ για το Twitter, μέσα από το οποίο επιτίθεται στους εχθρούς του, είναι άλλωστε γνωστή. Ωστόσο, η δραστηριότητά του το πρωί της Δευτέρας ήταν αξιοπρόσεκτη.

Μέσα σε περίπου μία ώρα, ο Αμερικανός ηγέτης έγραψε σχεδόν 20 tweets με προεκλογικά συνθήματα, προσπαθώντας να πείσει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι είναι απολύτως προετοιμασμένος για τις επερχόμενες εκλογές.

Μέσα σε λίγη ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από το νοσοκομείο όπου φιλοξενείται τις τελευταίες ημέρες με κορονοϊό, έγραψε – μεταξύ άλλων – στο twitter:

