Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών σημειώθηκε στις 14:44′ το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Δεκεμβρίου 2020, στην επαρχία Αττάλεια της Τουρκίας, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας. Η AFAD ανέφερε πως ο σεισμός έπληξε την περιοχή Γκαζιπασά. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 77,58 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την AFAD.

Σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Τουρκίας δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σημαντικές υλικές ζημιές. Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε, επικαλούμενο το παρατηρητήριο Kandilli, πως η δόνηση είχε μέγεθος 5,5 βαθμών. Ο σεισμός έγινε, επίσης, αισθητός σε Κύπρο, Ισραήλ, Λίβανο και Συρία.

14 min ago an earthquake offshore #Cyprus #Turkey was also felt in #Israel #Lebanon #Syria . At this stage, no report of significant damage. Stay safe pic.twitter.com/BNeOIGQtvl

Σύμφωνα με τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου EMSC, ο σεισμός ήταν 5.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 98 χιλιόμετρα και σημειώθηκε με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή νότια της Αττάλειας στην Τουρκία και βορειοδυτικά της Κύπρου. Αναφορές για τον σεισμό υπάρχουν και από το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Οκτωβρίου 2020 σημειώθηκε φονικός σεισμός 6,7 Ρίχτερ που έπληξε τη Σάμο, «ισοπέδωσε» και την επαρχία της Σμύρνης με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 994. Πολλά κτίρια είχαν καταρρεύσει και άλλα είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Μάλιστα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ευχαριστήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δυο ηγέτες το απόγευμα της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2020, όπου ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο μετά τον φονικό και για τις δύο χώρες σεισμό, στο Ανατολικό Αιγαίο.

Απαντώντας σε tweet του Έλληνα πρωθυπουργού μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ευχαριστώ, κύριε πρωθυπουργέ. Προσφέρω τα συλλυπητήριά μου στην Ελλάδα εκ μέρους μου και εκ μέρους του τουρκικού λαού. Η Τουρκία, επίσης, είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει την Ελλάδα να θεραπεύσει τις πληγές της. Το ότι δύο γείτονες δείχνουν αλληλεγγύη σε δύσκολους καιρούς είναι πολυτιμότερο από πολλά πράγματα στη ζωή», ήταν η ανάρτηση του προέδρου Ερντογάν.

