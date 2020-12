Ο Μισέλ Μπαρνιέ, από την πλευρά της ΕΕ και ο Ντέιβιντ Φροστ, από την Βρετανία, θα συμμετέχουν από σήμερα στις Βρυξέλλες σε έναν γύρο συνομιλιών που θα είναι καθοριστικός και περιγράφεται από τα βρετανικά ΜΜΕ ως “τελικό ρίξιμο του ζαριού”. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, τέσσερα χρόνια από το δημοψήφισμα, στο οποίο οι Βρετανοί επέλεξαν την έξοδο.

Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως είχε μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπόρις Τζόνσον και πρόσθεσε: “Οι διαφορές παραμένουν και δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν επιλυθούν. Οι κύριοι διαπραγματευτές θα συσκεφθούν ξανά αύριο. Θα μιλήσουμε την Δευτέρα”. Απαντώντας, ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε: “Θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε”.

Το μήνυμα του Μπαρνιέ

We will see if there is a way forward. Work continues tomorrow. https://t.co/dUGmZB4Dgx

— Michel Barnier (@MichelBarnier) December 5, 2020