Το παγκόσμιο ενδιαφέρον βρίσκεται σήμερα στην Βρετανία, όπου ξεκίνησαν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού. H Margaret Keenan ήταν η πρώτη που εμβολιάστηκε, με τη φωτογραφία της να γίνεται viral σε λίγες ώρες, ως σύμβολο της εκστρατείας κατά της πανδημίας που πλήττει τον πλανήτη.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε και σε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Μεταξύ των πρώτων ανθρώπων που έσπευσαν να λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου, βρέθηκε ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ από το Γουόρικσιρ της Αγγλίας. Ο 81χρονος εμβολιάστηκε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κόβεντρι, σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Στράτφορντ-Απόν-Έιβον, τη γενέτειρα του συνονόματού του και μεγαλύτερου ποιητή της Αγγλίας.

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w — Hugh Pym (@BBCHughPym) December 8, 2020

Η απίστευτη σύμπτωση οδήγησε αρκετούς χρήστες του Twitter να αστειευτούν χρησιμοποιώντας στίχους του σπουδαίου ποιητή, με το κορυφαίο εξ’ αυτών να σχολιάζει σχετικά με το ότι ο εικονιζόμενος αποτελεί τον δεύτερο άνθρωπο που εμβολιάστηκε: «2B or not 2B?», από τον διάσημο μονόλογο του Άμλετ «To be or not to be».

Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στην Βρετανία

Ιστορικές είναι οι στιγμές στη Βρετανία, όπου άρχισαν οι πρώτοι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού, για πρώτη φορά εκτός κλινικών δοκιμών. Η 90χρονη Margaret Keenan είναι ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που λαμβάνει το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech κατά της covid-19. Η Keenan, που ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια αλλά κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, έκανε το εμβόλιο στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19» δήλωσε η 90χρονη. «Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το νέο έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς».

Ο εμβολιασμός της ηλικιωμένης έγινε σε ζωντανή σύνδεση, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και την ίδια να τους χαρίζει ένα πλατύ χαμόγελο, ακόμη και πίσω από τη μάσκα.

