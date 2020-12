Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Χάκνεϊ στο Λονδίνο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 τραυματίες. «Ένας μανιακός μόλις ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τραυμάτισε τέσσερα άτομα» έγραψε χρήστης του twitter.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στο twitter φαίνεται ένα αυτοκίνητο να έχει καταλήξει επάνω σε ένα δέντρο.

Μέχρι στιγμής οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής προκειμένου να χορηγηθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Για την ώρα πάντως η βρετανική αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια.

«Ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε πεζούς. Για την ώρα δεν το αντιμετωπίζουμε ως τρομοκρατική ενέργεια» ανέφερε εκπρόσωπος της Σκοτλαντ Γιαρντ.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb

— Active-Patriot (@PatriotActive66) December 11, 2020