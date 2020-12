Μια γυναίκα στο τιμόνι ενός αυτοκινήτου τύπου σεντάν της BMW το έριξε το απόγευμα της Παρασκευής πάνω σε πολλούς ανθρώπους σε συνοικία του Μανχάταν, εν μέσω διαδήλωσης του κινήματος Black Lives Matter σε ένδειξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε κρατούμενους παράτυπους μετανάστες που άρχισαν απεργία πείνας.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της αμερικανικής μητρόπολης, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD). Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι· δεν είναι γνωστό πόσοι χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν πιστεύεται πως κινδυνεύει η ζωή κάποιου από τους τραυματίες.

HAPPENING NOW – Car plows into Manhattan #BlackLivesMatter protest, striking at least six people.pic.twitter.com/dVtl04EKjN

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 11, 2020