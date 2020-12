”Αυτόματους πωλητές” τεστ κορονοϊού εγκαινιάζει η Λετονία, με τον πρώτο μηχάνημα της Ευρώπης να τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πολς Στράντις στη Ρίγα. Συνολικά, έχει προγραμματιστεί να τοποθετηθούν 100 τέτοια μηχανήματα στη χώρα, στοχεύοντας στην επίτευξη αυτοματοποίησης και στον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας.

Το μηχάνημα ”αυτόματης πώλησης” θα λειτουργεί διανέμοντας τεστ κορονοϊού και κατόπιν θα αποθηκεύει τα δείγματα. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που δημιούργησε τον πρώτο αυτόν ”αυτόματο πωλητή”, εξήγησε πως πρόκειται μόνο για τον πρώτο από τους 100 που θα τοποθετηθούν στην χώρα της Βαλτικής.

Η εν λόγω καινοτομία δημοσιεύτηκε από το πρακτορείο Reuters και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, ο αυτόματος πωλητής θα διανέμει τεστ επιχρίσματος PRC. Ένας αρμόδιος τεχνικός θα συλλέγει τα ολοκληρωμένα κιτ μια φορά την ημέρα, και τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει ο Ντίτζις Γκαβάρς, του εργαστηρίου E. Gulbja, «η συσκευή αφαιρεί το φόρτο εργασίας από δύο έως πέντε εργαζόμενους προκειμένου να γίνουν οι εξετάσεις, ενώ απομακρύνει κάθε κίνδυνο μόλυνσης». Επιπλέον ανέφερε πως το τεστ θα κοστίζει περίπου 53 ευρώ.

Ο γιατρός Ντένις Λουγκάλις υπογραμμίζει:

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνει κάποιος είναι να δώσει δείγμα από το σάλιο του, το οποίο μπαίνει σε ένα ειδικό βαζάκι. Εν συνεχεία, κλείνει με το καπάκι και αυτό είναι όλο».

Υπενθυμίζεται πως, η Λετονία πλήττεται από το δεύτερο κύμα κορονοϊού, με την υψηλότερη καταγραφή ημερησίων κρουσμάτων να αγγίζει τα 930 στις 3 Δεκεμβρίου. Χθες, 13 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκαν 629 θετικά κρούσματα κορονοϊού, ενώ παράλληλα 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά, μέχρι σήμερα 14/12, η Λετονία θρηνεί τον θάνατο 349 ανθρώπων από τον ιό, αριθμοί που μοιάζουν τρομακτικοί αν συνυπολογιστεί πως πρόκειται για χώρα 1,92 εκατ. κατοίκων.

📈 Pēdējo 24h laikā:

▫️veikts 5391 Covid-19 izmklējums;

▫️reģistrēti 629 jauni inficēšanās gadījumi;

▫️miruši 25 cilvēki (viens vecumā no 45-50 gadiem, astoņi vecumā no 60-70 gadiem, deviņi vecumā no 70-80 gadiem, seši vecumā no 80-90 gadiem, viens vecumā no 90-95 gadiem).

— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) December 13, 2020