Οι εκλέκτορες που ανέδειξαν οι αμερικανικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου συγκεντρώθηκαν στις πρωτεύουσες των 50 πολιτειών και στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να ψηφίσουν για τον νέο πρόεδρο της χώρας. Οι πρώτες πολιτείες όπου έλαβε χώρα η ψηφοφορία ήταν το Βερμόντ, το Νιου Χαμσάιρ και το Τενεσί – οι δύο πρώτες κερδήθηκαν από τον Τζο Μπάιντεν και η τρίτη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ψήφος των 55 εκλεκτόρων της Καλιφόρνιας, πολιτείας όπου ο Μπάιντεν επικράτησε με πάνω από το 63% των ψήφων, ήταν πάντως αρκετή για να ξεπεράσει το όριο των 270, συνώνυμο με την επικύρωση της νίκης του από το σώμα. Συνολικά, ο Μπάιντεν εξασφάλισε 306 εκλεκτορικές ψήφους, έναντι 232 του Τραμπ. Όλες οι πολιτείες έχουν κυρώσει τυπικά το αποτέλεσμα.

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στηλίτευσε χθες με σφοδρότητα την άρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου ενοίκου του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου και την υποβολή δεκάδων προσφυγών από μέρους των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ανατραπεί.

«Αυτή είναι ακραία θέση, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τώρα», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), πολιτικό προπύργιό του, μερικές ώρες αφότου το εκλεκτορικό σώμα, όπως αναμενόταν, επικύρωσε την επικράτησή του στην αναμέτρηση του περασμένου μήνα. Ο απερχόμενος πρόεδρος «αρνείται να σεβαστεί τη βούληση του λαού, να σεβαστεί το κράτος του δικαίου, να τηρήσει το Σύνταγμά μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV

— Joe Biden (@JoeBiden) December 15, 2020