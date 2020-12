Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανάβει το «πράσινο φως» κι εγκρίνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξαν οι Pfizer και BioNTech στις 21 Δεκεμβρίου 2020, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Οργανισμός. Ο EMA είχε αναφέρει στις αρχές Δεκεμβρίου ότι σχεδιάζει να αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer έως τις 29 Δεκεμβρίου και το εμβόλιο της Moderna έως τις 12 Ιανουαρίου.

«Μετά την παραλαβή χθες το απόγευμα πρόσθετων δεδομένων που ζήτησε η CHMP από την εταιρεία (σ.σ.: Pfizer / Biontech) κι εν αναμονή του αποτελέσματος της αξιολόγησής της, έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνάντηση της CHMP για τις 21 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί (σ.σ.: η έγκρισή του) εάν είναι δυνατόν. Η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Δεκεμβρίου θα διατηρηθεί εάν χρειαστεί», αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

