Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, 78 ετών, θα εμβολιαστεί την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 για την Covid-19, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του. «Αυτήν τη Δευτέρα ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και (η σύζυγός του) Δρ Τζιλ Μπάιντεν θα λάβουν την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer στο Ντέλαγουερ», είπε η Τζεν Ψάκι. Όπως υπογράμμισε, θα εμβολιαστούν «δημοσίως» ώστε να περάσουν το μήνυμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές.

Η μέλλουσα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα εμβολιαστεί την επόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ο απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς έλαβε ο εμβόλιο της Pfizer εναντίον του COVID-19 σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Vice President @Mike_Pence: with the vaccine, Operation Warp Speed has delivered a “medical miracle”https://t.co/9wbbg2r34V pic.twitter.com/ABkACqW9AV

— RNC Research (@RNCResearch) December 18, 2020