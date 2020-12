Ο βρετανικός Τύπος κάνει λόγο για “στροφή 90 μοιρών” του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος πριν από μερικές ημέρες είχε πει πως θα ήταν “απάνθρωπο” να μην χαλαρώσουν τα μέτρα ώστε ο κόσμος να χαρεί τα Χριστούγεννα, μία κατ’ εξοχήν οικογενειακή γιορτή. Το Σάββατο όμως, ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέο λοκντάουν στο Λονδίνο και στην νοτιοανατολική χώρα, με το κωδικό όνομα Tier 4, με το σχέδιο να προβλέπει την αποχή από συναθροίσεις στα σπίτια και κλείσιμο “μη αναγκαίων καταστημάτων” ως το τέλος Δεκεμβρίου.

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, ο Τζόνσον δήλωσε πως, νέα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν πως υπάρχει νέο στέλεχος του ιού που προκαλεί την πανδημία Covid-19, η οποία φαίνεται να έχει 70% μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από τις προηγούμενες. “Θα μας οδηγήσει η επιστήμη, όταν τα επιστημονικά δεδομένα αλλάζουν, αλλάζει και η πολιτική μας” τόνισε ο βρετανός πρωθυπουργός και κάλεσε τον κόσμο να μείνει μέσα.

Κάτω: Τα σημερινά πρωτοσέλιδα

Μήνυμα του Τζόνσον στο Twitter

Given the early evidence we have on this new variant of the virus, and the potential risk it poses, it is with a heavy heart that I must tell you we cannot continue with Christmas as planned. (2/3)

Σήμερα ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ δήλωσε πως το νέο στέλεχος του κορονοϊού ήταν “εκτός ελέγχου“. “Δυστυχώς, το νέο στέλεχος ήταν εκτός ελέγχου. Έπρεπε να ανακτήσουμε τον έλεγχο και ο μοναδικός τρόπος να το κάνουμε ήταν να περιορίσουμε τις κοινωνικές επαφές”, δήλωσε στο Sky News. “Είναι μια τεράστια πρόκληση εωσότου χορηγήσουμε ευρύτερα το εμβόλιο για να προστατεύσουμε τους πολίτες. Με αυτήν την πρόκληση θα βρεθούμε αντιμέτωποι τους δύο επόμενους μήνες”, υπογράμμισε.

Έτσι, στην Βρετανία για την περίοδο των Χριστουγέννων, 16 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται κλεισμένοι στα σπίτια τους. Τα νέα μέτρα απαιτούν το ένα τρίτο του πληθυσμού της Αγγλίας να παραμείνει στα σπίτια του με εξαίρεση σημαντικούς λόγους, όπως η εργασία. Επίσης, τα “μη αναγκαία καταστήματα” έκλεισαν και όλες οι μετακινήσεις εκτός των ζωνών που ορίστηκαν και τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, είτε εντός της Βρετανίας είτε στο εξωτερικό, απαγορεύτηκαν.

Αφού ο Τζόνσον ανακοίνωσε τις αλλαγές, ορισμένοι άνθρωποι στο Λονδίνο έσπευσαν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πρωτεύουσας επιχειρώντας να ταξιδέψουν για να δουν τους συγγενείς τους ενόψει των Χριστουγέννων και καταγράφηκαν σκηνές συνωστισμού.

“Εκατομμύρια Βρετανοί θα νιώσουν συντριβή” δήλωσε ο ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, για την αλλαγή πολιτικής. “Ο κώδωνας του κινδύνου αντηχούσε για εβδομάδες, όμως ο πρωθυπουργός επέλεξε να τον αγνοεί. Είπε στη χώρα να προχωρήσει και να γιορτάσει έστω και περιορισμένα τα Χριστούγεννα… κι όμως τρεις ημέρες αργότερα λέει σε εκατομμύρια οικογένειες να εγκαταλείψουν αυτά τα σχέδια”, ανέφερε.

Όσον αφορά στη Σκοτία, τα μέτρα θα χαλαρώσουν μόνο για μία ημέρα, αυτή την Χριστουγέννων και στη συνέχεια θα γυρίσουν στην προηγούμενη μορφή τους. Σε μήνυμά της, η Νίκολα Στάρτζεον, ανέφερε πως θα διατηρηθεί η ταξιδιωτική απαγόρευση μεταξύ Σκοτίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βασιλείου, για όλη την περίοδο των γιορτών.

2/ It is especially tough at Christmas, but don’t visit other households indoors unless you really have to – and if you do (unless for caring responsibilities) it should only be on Christmas Day. Staying physically apart this year is the best way to protect those we love.

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 19, 2020