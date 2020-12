Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης έφθασαν στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια που έχουν αναπτυχθεί κατά του κορονοϊού παραμένουν αποτελεσματικά απέναντι στην νέα μετάλλαξη του ιού που εντοπίσθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση.

«Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε αυτήν την στιγμή και έπειτα από συνομιλίες μεταξύ των ειδικών των ευρωπαϊκών αρχών», το νέο στέλεχος «δεν έχει επιπτώσεις στα εμβόλια», που παραμένουν «εξ ίσου αποτελεσματικά», δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας Γενς Σπαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Η Γερμανία ασκεί την κυλιόμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ιταλία, καθώς εντοπίστηκε ασθενής, ο οποίος έχει προσβληθεί από το νέο στέλεχος του κορονοϊού το οποίο αναφέρθηκε από τις βρετανικές αρχές, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Υγείας. Ο ασθενής επέστρεψε από το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τον/την σύντροφό του με πτήση που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο. Και οι δύο έχουν τεθεί σε απομόνωση, διευκρίνισε το υπουργείο.

Οι ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να κλείνουν τα σύνορά τους σε ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο , καθώς έχει σημάνει συναγερμός για νέο στέλεχος του ιού που εντοπίσθηκε στην Βρετανία και τον καθιστά περισσότερο μεταδοτικό. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τoν ΠΟΥ μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, η ίδια μετάλλαξη του ιού Covid-19 εντοπίστηκε επίσης στις Κάτω Χώρες, τη Δανία και την Αυστραλία.

Στο μεταξύ συνεχείς είναι οι διαβουλεύσεις στην ΕΕ μετά την πληροφορία για μετάλλαξη του κορονοϊού στη Μεγάλη Βρετανία. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργατών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με εκπροσώπους των κρατών-μελών για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Αύριο, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι στις 12.00 (ώρα Ελλάδας) έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού κρίσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπό τη γερμανική προεδρία για να υπάρξει καλύτερος ευρωπαϊκός συντονισμός για αντιμετώπιση της κατάστασης, σχετικά με τη μετάλλαξη του κορονοϊού.

Το βράδυ της Κυριακής, ολοκληρώθηκε τηλεδιάσκεψη συνεργατών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με εκπροσώπους των κρατών-μελών για την αξιολόγηση της κατάστασης. Οι χώρες συζήτησαν τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν και θα συνεχίσουν τις συζητήσεις στη συνεδρίαση του μηχανισμού κρίσεων της ΕΕ (IPCR).

Η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κάλεσε τη Δευτέρα συνεδρίαση του μηχανισμού κρίσεων της ΕΕ (IPCR) για να συζητήσει τα μέτρα, που θα λάβουν από κοινού, για τον χειρισμό της νέας μετάλλαξης κορονοϊού που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μετάλλαξη κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία σήμανε διεθνώς «συναγερμό». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στην εφημερίδα Bild, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ενωση στο σύνολό της θα διακόψουν από τα μεσάνυχτα όλες τις αεροπορικές συνδέσεις με τις δύο αυτές χώρες. Οι θαλάσσιες συνδέσεις και οι χερσαίες συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιορισθούν επίσης σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας. Μόνο η μεταφορά εμπορευμάτων θα λειτουργεί κανονικά.

Διαβουλεύσεις διεξάγονται για το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εναρμόνιση της αντίδρασης των χωρών μελών, κυρίως ανάμεσα στην Γερμανία, η οποία ασκεί την προεδρία της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα μετάλλαξη του ιού, η οποία εντοπίσθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Νότια Αφρική θεωρείται ότι αυξάνει την μεταδοτικότητα, εξ ου και η αύξηση της ανησυχίας στην Ευρώπη καθώς το δεύτερο κύμα της επιδημίας βρίσκεται σε έξαρση.

Η Γερμανία θα διακόψει από τα μεσάνυχτα τις αεροπορικές της συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε γνωστό από κυβερνητική πηγή στο Βερολίνο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ενωση για το θέμα.

Την ίδια ώρα, ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα υπέγραψε απόφαση με την οποία σταματά τις αεροπορικές πτήσεις από και προς τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις που είχαν ήδη απογειωθεί και φθάνουν τις ώρες αυτές στα ιταλικά αεροδρόμια, όλοι οι επιβάτες θα υποβληθούν σε μοριακό τεστ ανίχνευσης του ιού, αμέσως μετά την προσγείωση. Τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της χώρας πρέπει να ενημερώσουν και οι πολίτες που αφίχθηκαν στην Ιταλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, τις τελευταίες δυο εβδομάδες, με στόχο να υποβληθούν άμεσα, επίσης, σε διαγνωστικό τεστ.

Η Ολλανδία απαγορεύει όλες τις πτήσεις επιβατών που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο από το πρωί της Κυριακής έως το νέο έτος, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του νέου στελέχους στη χώρα «όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε η κυβέρνηση σε δελτίο τύπου. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι η ίδια μετάλλαξη του κορονοϊού είχε εντοπιστεί στη χώρα σε ένα από τις αρχές Δεκεμβρίου και διεξάγονται περαιτέρω έρευνες για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν άλλες σχετικές περιπτώσεις.

Την απόφαση αναστολής πτήσεων και δρομολογίων τρένων από τη Βρετανία έλαβε και το Βέλγιο. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (01.00 ώρα Ελλάδας).

Μετά τις πρώτες χώρες, Αυστρία σχεδιάζει την απαγόρευση εισόδου στη χώρα στους επιβάτες πτήσεων από τη Βρετανία, ενώ τους περιορισμούς πτήσεων εξετάζουν ακόμη Γερμανία και η Γαλλία. Το αυστριακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Κυριακή το απόγευμα ότι προτίθεται να επιβάλει απαγορεύσεις προσγείωσης σε πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία, και αυτή τη στιγμή γίνεται επεξεργασία των σχετικών λεπτομερειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ισχύουν ήδη αυστηροί όροι, καθώς η Βρετανία θεωρείται στην Αυστρία κράτος με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης, για το λόγο αυτό υπάρχει υποχρέωση καραντίνας για τους ταξιδιώτες, η διάρκεια της οποίας μπορεί να μειωθεί από τις δέκα στις πέντε ημέρες, έπειτα από αρνητικό τεστ, το νωρίτερο μετά την πέμπτη ημέρα. Όπως δήλωσε σήμερα ο Αντρέας Μπέργκταλερ από το Κέντρο Ερευνών για τη Μοριακή Ιατρική στη Βιέννη, «στις αυστριακές ακολουθίες ιών δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής την παραλλαγή UK SARS-CoV-2 VUI-2020/12/01 (γραμμή B.1.1.7) με τις 17 μεταλλάξεις της, ωστόσο υπάρχουν μεμονωμένες μεταλλάξεις».

Το ίδιο το υπουργείο Υγείας ανέφερε το απόγευμα στη δημόσια Αυστριακή Ραδιοτηλεόραση (ORF) ότι «αυτή η μετάλλαξη ιών δεν έχει ακόμη εντοπιστεί στην Αυστρία» και ότι υπάρχει στενή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.

Σε καραντίνα επτά ημερών, αντί τριών που ίσχυε μέχρι σήμερα, θα τίθενται όσοι φτάνουν στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σχετικά με όλες τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοινώνεται ότι από αύριο, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 06.00, τίθεται σε ισχύ το μέτρο της κατ’ οίκον απομόνωσης επτά (7) ημερών, αντί τριών (3) ημερών που ισχύει για τις αφίξεις από κάθε άλλη χώρα.

Σημειώνεται ότι το νέο αυτό μέτρο είναι συμπληρωματικό στα ήδη υφιστάμενα, συνεχίζει δηλαδή να ισχύει η υποχρέωση όλων των ταξιδιωτών να έχουν αρνητικό μοριακό (PCR) test 72 ωρών, ενώ θα συνεχίσουν να υποβάλλονται υποχρεωτικά και σε rapid test κατά την άφιξή τους στη χώρα.

Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού θα αξιολογήσει εκτενέστερα αύριο (21-12-2020) τα επιστημονικά δεδομένα και θα επανέλθει με τυχόν νεότερες εισηγήσεις».

Εκπρόσωπος του ΠΟΥ που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε πως κρούσματα του νέου στελέχους έχουν καταγραφεί επίσης στην Δανία, στην Ολλανδία και στην Αυστραλία. Ο ΠΟΥ καλεί όλα τα μέλη του στην Ευρώπη να “ενισχύσουν τις ικανότητές τους προσδιορισμού της αλληλουχίας” του ιού, μέχρι να μάθουν περισσότερα για τους κινδύνους που θέτει η μετάλλαξη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εκτός των “προκαταρκτικών ενδείξεων ότι η μετάλλαξη θα μπορούσε να είναι περισσότερο μεταδοτική“, “θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων διαγνωστικών μεθόδων“. Ωστόσο “δεν υπάρχει απόδειξη μιας αλλαγής της βαρύτητας της νόσου“, πρόσθεσε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΠΟΥ συστήνει “σε όλες τις χώρες να αυξήσουν τις ικανότητές προσδιορισμού της αλληλουχίας του ιού Sars-Cov-2 όταν είναι δυνατό και να μοιραστούν τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εάν ανιχνεύονται οι ίδιες προβληματικές μεταλλάξεις”. Ανέφερε δε πως ο ΠΟΥ θα δώσει περισσότερες πληροφορίες μόλις έχει μια “σαφέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών αυτής της μετάλλαξης”.

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities’ guidance. https://t.co/CTdAEJ8Pqn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020