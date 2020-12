Με νέα NAVTEX που εξέδωσε σήμερα ο σταθμός της Αττάλειας, η Τουρκία παρατείνει μέχρι τον Ιούνιο την παραμονή του Οruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή τη φορά όμως δεσμεύει περιοχές για έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Ωστόσο, μετά τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και την απροθυμία χωρών της ΕΕ να της επιβληθούν κυρώσεις, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά για το επόμενο βήμα.

Η κίνηση της Τουρκίας έχει δύο ερμηνείες: Η περισσότερο πιθανή είναι να ανοίξει ένα παράθυρο για διάλογο με την Ελλάδα καθώς το μήνυμα της προς την Αθήνα αλλά και τις Βρυξέλλες θα είναι ότι μέχρι και τον Ιούνιο θα κάνουμε έρευνες εντός των υδάτων μας… μακριά από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η δεύτερη εκδοχή και λιγότερο πιθανή είναι να εντάσσεται σε μια στρατηγική νέων προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου ότι ουσιαστικά έχουν τελειώσει με τις σεισμικές έρευνες και διατηρούν το «δικαίωμα» να φέρουν γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που δεσμεύουν

Δείτε τη NAVTEX

TURNHOS N/W : 1610/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 222101Z DEC 20 TO 152059Z JUN 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 27.43 N – 030 34.37 E

35 53.85 N – 031 03.72 E

36 16.17 N – 031 38.63 E

36 47.82 N – 031 10.38 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 152059Z JUN 21.

