Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από 11 ώρες συνομιλιών, που ξεκίνησαν την Τετάρτη το βράδυ το Λονδίνο έχει προετοιμαστεί να κάνει κάποιες «τεράστιες παραχωρήσεις» για να εξασφαλίσει την επίτευξη της εμπορικής συμφωνίας με τις Βρυξέλλες.

“Όλα όσα είχαν υποσχεθεί στον βρετανικό λαό στο δημοψήφισμα του 2016 και στις γενικές εκλογές του περασμένου έτους γίνονται πραγματικότητα από αυτή τη συμφωνία” λέει η ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

“Πήραμε πίσω τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων και του εμπορίου μας” συμπληρώνει η κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά και σηκωμένους τους αντίχειρες τη «νίκη» που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας μια φωτογραφία του στο Twitter, με τη λεζάντα «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Λίγα λεπτά νωρίτερα Λονδίνο και Βρυξέλλες ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου, μετά από δύσκολες, πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Η υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Λιζ Τρας χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, με ανάρτησή της στο Twitter. “Θα έχουμε μια ισχυρή εμπορική σχέση με την ΕΕ και θα εμβαθύνουμε τις συναλλαγές με τους εταίρους μας σε όλον τον κόσμο χάρη στην ανεξάρτητη εμπορική πολιτική μας”, ανέφερε.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020