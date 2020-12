Στην Αργεντινή έφτασαν οι πρώτες δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Πρόκειται για 300.000 δόσεις που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες.

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 300.000 δόσεων, 5 εκατομμύρια δόσεις θα φτάσουν τον Ιανουάριο και 14.700.000 δόσεις θα παραληφθούν τον Φεβρουάριο ενώ υπάρχει δυνατότητα η Αργεντινή να κάνει επέκταση της παραγγελίας με ακόμη 5 εκατομμύρια δόσεις», δήλωσε ο Αργεντίνος Υπουργός Υγείας, Gines Gonzalez Garcia.

300,000 doses of #Russia‘s ‘#SputnikV” vaccine delivered to #BuenosAires, #Argentina

It’s the first of several deliveries agreed between the two countries. pic.twitter.com/nSUCzPpnVF

— Ruptly (@Ruptly) December 25, 2020