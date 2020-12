Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Τούρκος ομόλογος του Μεβλούτ Τσαβούσογλου προτίθενται να επιβεβαιώσουν το αμοιβαίο τους ενδιαφέρον για την διεύρυνση της συνεργασίας τους στον τομέα του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V κατά την αυριανή τους συνάντηση στο Σότσι, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται η προοπτική της παραγωγής του ρωσικού εμβολίου κατά του νέου κορονοϊού στην Τουρκία.

Νωρίτερα η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει ότι κατά την αυριανή τους συνάντηση οι δύο υπουργοί θα συζητήσουν έναν ευρύ κύκλο επίκαιρων περιφερειακών και διεθνών προβλημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην δράση του κοινού ρωσο-τουρκικού κέντρου επιτήρησης της εκεχειρίας και όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Στην Αργεντινή έφτασαν οι πρώτες δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik V. Πρόκειται για 300.000 δόσεις που έφτασαν στο αεροδρόμιο του Μπουένος Άιρες.

«Σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταφορά των 300.000 δόσεων, 5 εκατομμύρια δόσεις θα φτάσουν τον Ιανουάριο και 14.700.000 δόσεις θα παραληφθούν τον Φεβρουάριο ενώ υπάρχει δυνατότητα η Αργεντινή να κάνει επέκταση της παραγγελίας με ακόμη 5 εκατομμύρια δόσεις», δήλωσε ο Αργεντίνος Υπουργός Υγείας, Gines Gonzalez Garcia.

300,000 doses of #Russia‘s ‘#SputnikV” vaccine delivered to #BuenosAires, #Argentina

It’s the first of several deliveries agreed between the two countries. pic.twitter.com/nSUCzPpnVF

— Ruptly (@Ruptly) December 25, 2020