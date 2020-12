Τραβάει το σκοινί ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς καλεί τους τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα που το Κογκρέσο αναμένεται να επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές.

Χιλιάδες υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ αναμένονται στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της χώρας την ημέρα αυτή με σκοπό να στηρίξουν τον Τραμπ και τις αβάσιμες κατηγορίες ότι υπήρξε «μαζική» νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στους διαδηλωτές που αναμένονται είναι και κάποιες βίαιες ομάδες, όπως η ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία στους δρόμους της Ουάσινγκτον. Σημειώνεται πως οι εν λόγω ομάδες πραγματοποίησαν μια αντίστοιχη κινητοποίηση στις 12 Δεκεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν ταραχές. Τότε πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι και δεκάδες άλλοι συνελήφθησαν.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο Τραμπ έγραψε δύο μηνύματα στον λογαριασμό του στο Twitter με τα οποία καλούσε τους υποστηρικτές του να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση αυτή, χαρακτηρίζοντας τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου «τη μεγαλύτερη ΑΠΑΤΗ στην Ιστορία του έθνους μας». «Τα λέμε στην Ουάσινγκτον στις 6 Ιανουαρίου. Μην το χάσετε. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες», ανήρτησε ο Τραμπ.

See you in Washington, DC, on January 6th. Don’t miss it. Information to follow!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2020