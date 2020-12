Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες μετά την τρομακτική κατολίσθηση στο Ασκ, νορβηγικό χωριό κοντά στο Όσλο, που προκάλεσε καταστροφές σε δώδεκα σπίτια, με δέκα άτομα να έχουν τραυματιστεί και άλλα δέκα να αγνοούνται, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και δύο παιδιά.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum “near” Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF

Οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, με τους Νορβηγούς διασώστες να καλούνται να κινηθούν σε ιδιαίτερα ολισθηρό και ασταθές έδαφος, ενώ για την ενίσχυσή τους έχουν επιστρατευτεί drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά.

Περίπου χίλια άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς οι άκρες του κρατήρα που δημιουργήθηκε συνεχίζουν να καταρρέουν, αυξάνοντας τον βαθμό επικινδυνότητας. «Εξακολουθούμε να ψάχνουμε για επιζώντες» σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, Ρότζερ Πέτερσεν, σε δημοσιογράφους, ενώ τόνισε πως υπάρχουν δέκα άτομα που αγνοούνται και δύο παιδιά μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν με ελικόπτερα με εξοπλισμό αναζήτησης θερμότητας, ενώ σήμερα απηύθυναν έκκληση να μην γιορτάσουν την έλευση του νέου έτους με πυροτεχνήματα, ώστε να μην εμποδίσουν τις προσπάθειες των διασωστών.

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στην διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή» δήλωσε εχθές ο τοπικός δήμαρχος, Άντερς, Σίνσεν στην εφημερίδα VG. «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή» πρόσθεσε.

Όπως φαίνεται στις εικόνες η κατολίσθηση έκοψε το χωριό στην μέση. Η κατολίσθηση κατέστρεψε έναν δρόμο μέσα στο χωριό, αφήνοντας μια βαθιά χαράδρα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στέλεχος της Νορβηγικής Υπηρεσίας Υδάτων και Ενέργειας, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες κατολισθήσεις στην σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας. Σημειώνεται πως, χωμάτινες μάζες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνηση στην περιοχή.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών στην νότια Νορβηγία είναι πιθανόν να προκάλεσαν μετακινήσεις του εδάφους της περιοχής με αποτέλεσμα την τρομακτική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.

Look at the size of it! It’s absurd. pic.twitter.com/mCjMUVsvCl

— coxy ✨ (@coxy) December 30, 2020