Οριακή είναι η κατάσταση στις επαναληπτικές εκλογές στη Τζόρτζια, με το 96% να έχει καταμετρηθεί. Ο Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Περντιού συγκεντρώνει το 50,0% των ψήφων και ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ το 50,0%, με τον Περντιού να προηγείται με περίπου 3.000 ψήφους διαφορά από τον αντίπαλό του στις επαναληπτικές εκλογές στην Τζόρτζια για δύο έδρες στη Γερουσία, μετά την καταμέτρηση του 96% των ψήφων που υπολογιζόταν ότι θα κατατεθούν στην πολιτεία αυτή του αμερικανικού Νότου, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας Edison Research.

Επίσης με καταμετρημένο το 95% των ψήφων ο Δημοκρατικός Ράφαελ Γουόρνοκ προηγείτο με το 50,2% των ψήφων έναντι της γερουσιάστριας Κέλι Λέφλερ (49,8%). Οι αναμετρήσεις αναμένονταν πολύ αμφίρροπες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.

H αναμέτρηση στην Πολιτεία της Τζόρτιζα είναι καθοριστική όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ αλλά και για τις αγορές. Εάν κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι θα ελέγχουν την Γερουσία και η πολιτική Biden θα μετριαστεί. Εάν κερδίσουν οι δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο, θα ασκούν ότι πολιτική θέλουν και οι αγορές θα διορθώσουν.

Το Κογκρέσο επικυρώνει την ήττα του Τραμπ -Υποστηρικτές του στην Ουάσιγκτον

Υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν χθες να συρρέουν στην Ουάσινγκτον, μετά από την πρόσκληση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος τους ζήτησε να διαδηλώσουν σήμερα Τετάρτη καθώς το Κογκρέσο επικυρώσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές, την οποία επιμένει να αρνείται να παραδεχθεί.

«Ο πρόεδρος μου με κάλεσε και ο Κύριος και Σωτήρας μου μού είπε να πάω», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ντέμπι Λούσκ, μια 66χρονη συνταξιούχος λογίστρια, που ταξίδεψε στην αμερικανική πρωτεύουσα από το Σιάτλ, το άλλο άκρο της χώρας.

Όπως αυτή, εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο με τεράστιες σημαίες του «Τραμπ» και με πανό που έγραφαν «Σταματήστε την Κλοπή», την ιαχή εκείνου που είναι πεπεισμένοι για νοθεία στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Πάνω από δύο μήνες μετά τις εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να αμφισβητεί την νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, καταγγέλλοντας νοθεία για την οποία δεν έχει παράσχει ποτέ αποδείξεις. Δεν κατάφερε να πείσει τα δικαστήρια και εκλογικούς αξιωματούχους, αλλά έσπειρε αμφιβολίες στο μυαλό των υποστηρικτών του.

Chaotic scene in BLM Plaza as police clash with Trump supporters trying to rush the line #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/wjGsUSaCWH — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Δεκάδες Ρεπουμπλικάνοι, μέλοι της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, παραμένουν επίσης αλληλέγγυοι στον Ντόναλντ Τραμπ και έχουν υποσχεθεί να φέρουν εμπόδια στα Σώματα του Κογκρέσου, κατά την κύρωση των ψήφων του Συμβουλίου των Εκλεκτόρων, σύμφωνα με τις οποίες ο Μπάιντεν συγκέντρωσε 306 εκλέκτορες και ο Τραμπ 232. Οι αντιρρήσεις τους δεν θα εκτροχιάσουν, αλλά ενδέχεται να καθυστερήσουν αυτή τη διαδικασία, την τελευταία πριν την ορκωμοσία του Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

Επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ της Τρίτης (ξημερώματα Τετάρτης για την Ελλάδα) στην Ουάσινγκτον μεταξύ αστυνομικών και μελών της ακροδεξιάς οργάνωσης Proud Boys («Περήφανα αγόρια») που έχουν… προσκληθεί από τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για την σημερινή του ομιλία.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο ηγέτης της αμερικανικής ακροδεξιάς οργάνωσης είχε αφεθεί ελεύθερος, μία ημέρα αφού συνελήφθη και μία ημέρα προτού οι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για να διαδηλώσουν εναντίον του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

The crowd of hundreds of Trump supporters and Proud Boys arrives at BLM Plaza on this Tuesday night #DC #WashingtonDC #January6th pic.twitter.com/FWnQ4nXT9U — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 6, 2021

Ο 36χρονος Τάριο συνελήφθη διότι φέρεται να συμμετείχε στην καταστροφή πανό με το σύνθημα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύρων μετράνε») που ανήκε σε ιστορική εκκλησία της αμερικανικής πρωτεύουσας. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας και δικαστής διέταξε να παραμείνει εκτός Ουάσινγκτον ως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο γεμιστήρες για τουφέκι εφόδου με πάνω από 60 σφαίρες, σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του.

Ο Τραμπ θα μιλήσει στη συγκέντρωση στις 11:00 (18:00 ώρα Ελλάδας), ανήγγειλε ο ίδιος μέσω Twitter.

I will be speaking at the SAVE AMERICA RALLY tomorrow on the Ellipse at 11AM Eastern. Arrive early — doors open at 7AM Eastern. BIG CROWDS! pic.twitter.com/k4blXESc0c — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2021

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ προέτρεψε χθες τους κατοίκους της αμερικανικής πρωτεύουσας να αποφύγουν κάθε διένεξη με διαδηλωτές έτοιμους να κάνουν χρήση βίας.

Πάνω από 300 μέλη της Εθνοφρουράς είναι έτοιμα να συνδράμουν την αστυνομία, την πυροσβεστική και τους τραυματιοφορείς αν παραστεί ανάγκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησής της.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις