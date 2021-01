Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν κήρυξε την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, κατάσταση «μείζονος συμβάντος» στη βρετανική πρωτεύουσα, λέγοντας πως τα νοσοκομεία στο Λονδίνο μπορεί να καταρρεύσουν, αν ο κόσμος δεν μείνει στο σπίτι. «Σήμερα κήρυξα κατάσταση μείζονος συμβάντος στο Λονδίνο, επειδή η απειλή που δημιουργεί αυτός ο ιός για την πόλη μας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο», δήλωσε ο Καν.

«Ένας στους 30 Λονδρέζους έχει τώρα Covid-19. Αν δεν αναλάβουμε δράση αμέσως, η NHS (η Εθνική Υπηρεσία Υγείας) μπορεί να καταρρεύσει και περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν», πρόσθεσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας.

Sadiq Khan calls for Department for Education to examine whether nurseries are safe for pre-school children in London, as a Covid “major incident” has been declared in the capital.@SadiqKhan

Read more: https://t.co/g6QmDtrl3t pic.twitter.com/gIWRsGIDtI

— LBC (@LBC) January 8, 2021