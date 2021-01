Να διασφαλιστεί ότι δεν θα έχει πρόσβαση στους πυρηνικούς κωδικούς ο «ψυχικά ασταθής» Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πέλοζι από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Μάρκ Μίλεϊ.

Ειδικότερα, η Πελόζι είπε ότι χρειάζονται μέτρα για να διασφαλιστεί ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορεί να πυροδοτήσει εχθροπραξίες ή να διατάξει μια πυρηνική επίθεση στις εναπομείνασσες δύο εβδομάδες στο αξίωμά του.

«Η κατάσταση αυτού του ψυχικά ασταθή προέδρου δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επικίνδυνη και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τον αμερικανικό λαό από την ανισόρροπη επίθεσή του στη χώρα μας και τη δημοκρατία μας», δήλωσε η Πελόζι σε επιστολή της προς τους βουλευτές.

Το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 50.000 δολάρια για πληροφορίες σχετικά με το ποιος τοποθέτησε βόμβες στην έδρα της επιτροπής των πολιτικών κομμάτων των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον. Μέχρι στιγμής το FBI έχει συμπεριλάβει στη λίστα των πλέον καταζητούμενων τουλάχιστον 41 μέλη του όχλου, ανάμεσά τους και εκείνο που τοποθέτησε εκρηκτική ύλη μέσα σε σωλήνα κοντά στο Καπιτώλιο.

Οι πρώτες κατηγορίες απαγγέλθηκαν ήδη σε ορισμένους από τους 53 συλληφθέντες ταραξίες, στους περισσότερους για τη διάσπαση του αστυνομικού κλοιού. 26 εξ αυτών συνελήφθησαν μέσα στους χώρους του Καπιτωλίου. Άλλοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021