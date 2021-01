Η πυρκαγιά ξέσπασε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, στη μαιευτική κλινική του τοπικού νοσοκομείου της περιοχής Μπαντάρα, στο ομόσπονδό κράτος Μαχαράστρα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από βραχυκύκλωμα. Δέκα μωρά έχασα τη ζωή τους, ενώ άλλα επτά διασώθηκαν εγκαίρως από το προσωπικό. Η αιτία του θανάτου των νεογνών θεωρείται πως ήταν η ασφυξία από τις αναθυμιάσεις καπνού. Ο επικεφαλής γιατρός, Πραμόντ Καντάτε, δήλωσε πως τα μωρά που “χάθηκαν” ήταν από λίγων ημερών ως τριών μηνών. “Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι γνωστή, αλλά το προσωπικό την έσβησε όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο καπνός που δημιουργήθηκε, προκάλεσε τον θάνατο των μωρών από ασφυξία” ανέφερε.

Την φωτιά, που εκδηλώθηκε στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας των νεογνών, εντόπισαν νοσοκόμες που βρίσκονταν σε βάρδια και σήμαναν τον συναγερμό. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί και στα άλλα τμήματα του νοσοκομείου. Οι άλλοι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε την θλίψη του μέσω μηνύματος. “Σπαρακτική η τραγωδία που σημειώθηκε στην Μπαντάρα, της Μαχαράστρα, όπου χάσαμε πολύτιμες, νεαρές ζωές. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ελπίζω οι τραυματίες να ανακάμψουν το συντομότερο δυνατό”, ανέφερε. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Ραούλ Γκάντι, δήλωσε πως το περιστατικό ήταν “εξαιρετικά τραγικό“.

Heart-wrenching tragedy in Bhandara, Maharashtra, where we have lost precious young lives. My thoughts are with all the bereaved families. I hope the injured recover as early as possible.

