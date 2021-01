Βρέθηκαν τα συντρίμμια της πτήσης SJ182 σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Αεροπορική τραγωδία στην Ινδονησία, καθώς αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, με 59 επιβάτες συν έξι πλήρωμα. Η πτήση SJ182 εκτελούνταν από την Τζακάρτα προς το Ποντιάνακ, ωστόσο το στίγμα του Boeing 737 χάθηκε. Να σημειωθεί πως ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και 5 παιδιά. Λίγο πριν χαθεί, το Flightradar24 πόσταρε στο twitter πως το αεροπλάνο έπεσε 10.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν συντρίμμια στη θάλασσα από σωστικά συνεργεία:

Οι υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας της Ινδονησίας έχασαν την επαφή με ένα αεροσκάφος της εταιρείας Sriwijaya Air λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά ειδησεογραφικά μέσα. Η εταιρεία Sriwijaya ανέφερε ότι συλλέγει πληροφορίες για την πτήση αυτή προτού να προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

While I'm hoping for the best, but I have to be realistic.

This… DOES NOT look good at all. #PKCLC #SJ182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/nlOsWUCKs1

