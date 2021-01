Christine Aschbacher leaves cabinet post after allegations that some of her university work was fraudulent

Η λογοκλοπή που φέρεται να περιβάλει τόσο τη διπλωματική όσο και τη διδακτορική της εργασία, κόστισε τη θέση της στην Κριστίνε Άσμπαχερ (Christine Aschbacher), την υπουργό Εργασίας, Οικογένειας και Νεολαίας στην Αυστρία, που προέρχεται από το Λαϊκό Κόμμα του ομοσπονδιακού καγκελάριου Σεμπαστιαν Κουρτς, ο οποίος ηγείται του αυστριακού κυβερνητικού συνασπισμού με τους Πράσινους. Ο Αυστριακός καγκελάριος παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι –αντί της Δευτέρας, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί– τον διάδοχο της παραιτηθείσας υπουργού, ο οποίος, όπως αναμενόταν, είναι ο έως τώρα επικεφαλής του Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών (IHS) στην Αυστρία, Μάρτιν Κόχερ. Τι λέει η υπουργός που παραιτήθηκε στην Αυστρία Σε δηλώσεις της, η 37χρονη Κριστίνε Άσμπαχερ, της οποίας η παραίτηση ήλθε μόλις δύο ημέρες μετά την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ορκωμοσία της κυβέρνησης συνασπισμού Λαϊκού Κόμματος και Πράσινων (στις 7 Ιανουαρίου 2020), διαβεβαιώνει για την αθωότητά της και καταγγέλλει μία προκαταβολική καταδίκη της από “πολιτικούς συνοδοιπόρους” και από Μέσα Ενημέρωσης. Οι κριτικές ότι έγραψε τη διατριβή κατά τη διάρκεια της θητείας της ως υπουργός και προέβη με πρόθεση σε λογοκλοπή, “είναι κακόβουλοι ισχυρισμοί και απορρίπτω”, αναφέρει η ίδια, σημειώνοντας ότι “αυτές οι εργασίες ελέγχονται με τον συνήθη τρόπο από τα αντίστοιχα ινστιτούτα, όπως συμβαίνει με κάθε άλλον, και όλοι σε αυτήν τη χώρα δικαιούνται μια τέτοια δίκαιη διαδικασία”. Οι κατηγορίες ότι η ίδια δεν είχε “εργαστεί καθαρά” τόσο στη διπλωματική της εργασία στη Βίνερ Νόιστατ το 2006 όσο και για τη διδακτορική της διατριβή που κατέθεσε το 2020 στην Μπρατισλάβα, δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, από τον αποκαλούμενο “κυνηγό λογοκλοπής” Στέφαν Βέμπερ. Ο Στέφαν Βέμπερ έγραψε στην ιστοσελίδα του ότι η διπλωματική εργασία της Κριστίνε ‘Ασμπαχερ συνιστά “μια μοναδική επιστημονική καταστροφή”, εντοπίζοντας ο ίδιος “λογοκλοπές, λανθασμένα τσιτάτα, ελλιπείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας”. Σύμφωνα με τον Στέφαν Βέμπερ, τουλάχιστον το 21% της διδακτορικής διατριβής της πρώην υπουργού είναι λογοκλοπή, το κείμενο αποτελείται κατά ένα 21% από αποσπάσματα κειμένου που ελήφθησαν από άλλες πηγές χωρίς να εμφανίζονται σε εισαγωγικά. “Αυτό είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό”, όπως δήλωσε ο ίδιος, θεωρώντας ότι υπάρχει σημαντικά υψηλότερος αριθμό περιπτώσεων στις εργασίες της Κριστίνε ‘Ασμπαχερ, που δεν έχουν αναφερθεί λόγω της “συστηματικής απόκρυψης” των έμμεσων εισαγωγικών. Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις