Εξελίξεις στην υπόθεση της μοιραίας πτήσης του αεροσκάφους που συνετρίβη στην Ινδονησία, με τον τραγικό απολογισμό να αγγίζει τους 62 νεκρούς, όταν δύτες επιχείρησαν και κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν ένα από τα ”μαύρα κουτιά” του αεροσκάφους, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τοπικά μέσα. Η συσκευή μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Τζακάρτα, με τα στοιχεία της να αναμένονται να ενισχύσουν με νέα στοιχεία τις έρευνες για τα αίτια του μοιραίου δυστυχήματος.

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια ένδειξη για το τι προκάλεσε αυτήν την απότομη πτώση. Τα περισσότερα αεροπορικά δυστυχήματα οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων και συχνά περνούν μήνες μέχρι να καταλήξουν σε οριστικό συμπέρασμα οι ειδικοί εμπειρογνώμονες.

Μια εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών είπε ότι ο πύργος ελέγχου είχε ρωτήσει τον πιλότο γιατί το αεροπλάνο κατευθυνόταν βορειοδυτικά αντί να ακολουθεί την αναμενόμενη πορεία του, λίγα δευτερόλεπτα προτού να εξαφανιστεί από τις οθόνες των ραντάρ. Οι δύο πιλότοι φέρεται ότι είχαν δεκαετίες εμπειρίας.

Υπενθυμίζεται πως, το Boeing 737 – 500 της Sriwijaya Air, ηλικίας 27 ετών, συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, το Σάββατο 9/1. Το εν λόγω αεροσκάφος ήταν προγραμματισμένο να ακολουθήσει την διαδρομή εσωτερικής πτήσης από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο. Λίγα λεπτά μετά τις 14:30 (9:40 ώρα Ελλάδος) χάθηκε από τα ραντάρ. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει τις πτήσεις των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο, η εν λόγω πτήση «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

