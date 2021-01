Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο στη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε από τις Αρχές μία ύποπτη αποσκευή. Η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση εκκένωσης μέρους του αεροδρομίου, ενώ έκλεισε και τον σιδηροδρομικό σταθμό του.

Σύμφωνα με την Frankfurter Allgemeine, δύο άνθρωποι έχουν συλληφθεί επειδή είχαν σχέση με την ύποπτη αποσκευή, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «απειλή για βόμβα», ενώ οι αστυνομία κυνηγά και ένα τρίτο άτομο. Εξαιτίας του συμβάντος υπήρξαν καθυστερήσεις σε ορισμένες πτήσεις.

Η Deutsche Welle αναφέρει ότι τελικά η εγκαταλελειμμένη αποσκευή αποδείχθηκε ακίνδυνη, ωστόσο οι Αρχές ερευνούν το συμβάν. Νωρίτερα υπήρξαν και αναφορές για έναν ένοπλο άνδρα εντός του αεροδρομίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα αστυνομική έρευνα στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, θα σας ζητούσαμε να αποφύγετε να υποθέσετε και να κάνετε ακατάλληλα σχόλια σχετικά με το περιστατικό καθώς και να δημοσιεύσετε βίντεο. Θα σας ενημερώνουμε μόλις λάβουμε ενημερώσεις από τις αρχές», αναφέρει νεότερη ανακοίνωση του αεροδρομίου.

BREAKING: Police Due operation, ongoing at Frankfurt international airport, suspect seen on floor with heavily armed police surrounding him. (Credit: @Onimuh_ ) pic.twitter.com/1yZl0HqKPL

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Τρίερ στη Γερμανία. Ο δήμαρχος της πόλης, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα, δήλωσε ότι δύο πολίτες είναι νεκροί, ενώ άλλοι δέκα είναι τραυματίες. Στη συνέχεια, την είδηση για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε και η αστυνομία. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

UPDATE: Two people are dead and several injured after a car drove into pedestrians in the German city of Trier.

Police said the driver has been arrested. https://t.co/rvZf7UqmB5

December 1, 2020