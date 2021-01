Πρώτο διάταγμα που θα υπογράψει, μετά την ορκωμοσία του την Τετάρτη, ο Τζο Μπάιντεν, θα είναι η επιστροφή των ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για μεγαλύτερη συμμόρφωση της πολιτικής της χώρας με τους στόχους. Επίσης, θα αρθεί η απαγόρευση εισόδου σε πολίτες πολλών ξένων χωρών, στην πλειονότητά τους μουσουλμανικών. Η επιβολή της απαγόρευσης ήταν μία από τις πρώτες αποφάσεις του Τραμπ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Μπάιντεν έχει υποσχεθεί ένα ισχυρό “πακέτο” για την ανάκαμψη της οικονομίας και μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και πολλές από τις δράσεις του, θα αφορούν απευθείας ενισχύσεις στους πολίτες. Επίσης, αναμένεται να παρατείνει το μορατόριουμ των εξώσεων και των κατασχέσεων στέγης που συνδέονται με την κρίση της πανδημίας, καθώς και υποχρεώσεις που βαραίνουν Αμερικανούς που έχουν λάβει δάνειο για να σπουδάσουν.

Across the country, approximately 14 million Americans have fallen behind on rent and many may soon be at risk of eviction.

We need to act now. That’s why next week, I’ll extend nationwide restrictions on evictions and foreclosures. pic.twitter.com/kUxpcgOzRe

— Joe Biden (@JoeBiden) January 17, 2021