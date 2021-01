Ο Φιλ Σπέκτορ πέθανε το Σάββατο (16/1) σε ηλικία 80 ετών, ένας μουσικός παραγωγός τεράστια επιρροή και ο οποίος έφερε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η ροκ μουσική καταγράφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Το 2009 ο Σπέκτορ καταδικάστηκε για τον φόνο της ηθοποιού Λάνα Κλάρκσον και από τότε βρισκόταν φυλακή εκτίοντας ποινή κάθειρξης 19 χρόνων.

Phil Spector, the famed ‘Wall of Sound’ producer and architect of some of pop music’s most enduring songs whose legacy was marred by a murder conviction, has died at the age of 80 https://t.co/q37V2Bfjvt pic.twitter.com/GNHVvkpHVn

— Rolling Stone (@RollingStone) January 17, 2021